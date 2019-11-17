Бывшего депутата и предпринимателя облили фекалиями во Франковске: видео

В Ивано-Франковске облили нечистотами местного предпринимателя Игоря Халаменду. Инцидент произошел вечером 16 ноября вблизи центрального продуктового рынка. Халаменду в городе еще знают как криминального авторитета по прозвищу "Буря".

Как видно из видео, когда Халаменда шел к авто, к нему подбежал неизвестный и выплеснул на предпринимателя ведро с веществом, похожим на фекалии. Кроме того, перед инцидентом мужчина обвинял Халаменду в отношении к "Партии регионов".

Кстати, Халаменда был причастен к стрельбе во Франковске

Во Франковске местного предпринимателя Халаменду облили нечистотами: видео

По словам очевидцев, после этого случая Халаменда был очень зол, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

В пресс-службе Нацполиции Ивано-Франковской области сообщили, сразу после инцидента злоумышленника задержали. Случилось это тогда, когда он пытался убежать. Облить Халаменду нечистотами пытался 33-летний житель Ивано-Франковска.

Правонарушителя доставили в отделение полиции, чтобы тот дал показания. По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. Продолжается следствие.

Что предшествовало инциденту

Халаменда ранее владел фирмой "Торговый сервис", и она долгое время была владельцем ивано-франковского центрального рынка. Впоследствии на рынке заявили, что у них внезапно поменялся владелец. Кроме того, после этих событий исчезли трое работников, а двоих из них видели с неизвестными людьми, передает местное издание "Галицкий корреспондент".

В то же время представители "Торгового сервиса" подчеркнули, что они не меняли владельца или адрес. И такие действия в администрации назвали классическим рейдерским захватом. По словам юриста Халаменды, фирма, которая арендовала рынок, создана 1 октября 2019 года. Ее капитал – одна тысяча гривен.

16 ноября Халаменда появился на рынке и пытался его вернуть. Он заявлял, что люди, захватившие рынок, – рейдеры и аферисты. Также он несколько раз попытался зайти в главный офис учреждения, однако его не пускали.

Заметим, что на рынке Халаменду встречали криками "Сепар".

Конфликт на центральном рынке Ивано-Франковска: смотрите видео

Халаменду в тот день уже пытались облить фекалиями

Во время того, как Халаменда пришел на рынок, его пытался облить фекалиями парень в женском парике. На это мгновенно отреагировала охрана предпринимателя и злоумышленника задержали. Позже на место подошли еще правоохранители.



Халаменду хотели облить дерьмом, но попытка провалилась