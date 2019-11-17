Колишнього депутата та підприємця облили фекаліями у Франківську: відео

У Івано-Франківську облили нечистотами місцевого підприємця Ігоря Халаменду. Інцидент трапився увечері 16 листопада поблизу центрального продуктового ринку. Халаменду у місті ще знають як кримінального авторитета на прізвисько "Бура".

Як видно з відео, коли Халаменда йшов до авто, до нього підбіг невідомий і вилив на підприємця відро з речовиною, схожою на фекалії. Крім того, перед інцидентом інший чоловік звинувачував Халаменду у стосунку до "Партії регіонів".

До речі, Халаменда був причетним до стрілянини у Франківську

У Франківську місцевого підприємця Халаменду облили нечистотами: відео

За словами очевидців, після цього випадку Халаменда був дуже злим, сів у автомобіль і поїхав у невідомому напрямку.

У пресслужбі Нацполіції Івано-Франківської області повідомили, одразу після інциденту зловмисника затримали. Сталося це тоді, коли він намагався втекти. Облити Халаменду нечистотами намагався 33-річний житель Івано-Франківська.

Правопорушника було доправлено до відділку поліції, аби той дав показання. За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Триває слідство.

Що передувало інциденту

Халаменда раніше володів фірмою "Торговий сервіс" і вона тривалий час була власником івано-франківського центрального ринку. Згодом на ринку заявили, що у них раптово змінився новий власник. Крім того, після цих подій зникли троє працівників, а двох із них бачили з невідомими людьми, передає місцеве видання "Галицький кореспондент".

Водночас представники "Торгового сервісу" підкреслили, що вони не змінювали власника чи адреси. І такі дії в адміністрації назвали класичним рейдерським захопленням. За словами юриста Халаменди, фірму, яка орендувала ринок, створено 1 жовтня 2019 року. Її капітал – одна тисяча гривень.

16 листопада Халаменда з’явився на ринку та намагався його повернути. Він заявляв, що люди, які захопили ринок, – рейдери та аферисти. Також підприємець кілька разів намагався зайти в головний офіс установи, проте його не пускали.

Зауважимо, що на ринку Халаменду зустрічали вигуками "Сепар".

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Халаменду того дня вже намагалися облити фекаліями

Під час того, як Халаменда прийшов на ринок, його намагався облити фекаліями хлопець у жіночій перуці. На це миттєво відреагувала охорона підприємця та зловмисника затримали. Пізніше на місце підійшли ще правоохоронці.



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Що відомо про Ігоря Халаменду

До Помаранчевої революції він двічі був депутатом Івано-Франківської міськради та двічі входив до фракції "Партія регіонів.

Крім того, під час подій Революцій Гідності, за даними журналістів, Халаменда фінансував наметове містечко "Антимайдану". А у перші дні грудня 2014 року як голова обласної федерації боксу організував у коледжі фізкультури Чемпіонат України з боксу, на яких намагався завербувати бійців для проплачених акцій "Антимайдану".

Також відомо, що він закінчив київський університет за спеціальністю економіст. З дев’яностих років XX століття його знають у кримінальному світі під прізвиськом "Бура".