Екс-кандидата у президенти облили лайном у Франківську: відео, фото

Екс-керівника гірськолижного курорту "Буковель" і позафракційного нардепа Олександра Шевченка невідомі облили нечистотами. Інцидент трапився у центрі Івано-франківська у Парку імені воїнів-інтернаціоналістів надвечір 14 червня. Сам Шевченко назвав усі ці події провокацією, за якою стоїть очільник івано-франківської будівельної компанії M Group Developmen – Іван Мельник.

Відео та фото з місця події вже з’явилися у мережі. Зокрема, на доріжках парку можна побачити сліди лайна.

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Як попередньо з’ясували правоохоронці, інцидент став наслідком конфлікту, що виник між зловмисниками та Шевченком. Після цього невідомий підійшов до Шевченка, облив його нечистотами та втік.

Наразі поліція проводить необхідні слідчі дії, зокрема опитує свідків і встановлює причетних до злочину осіб. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями "Хуліганство" та "Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача. Справа перебуває на контролі керівництва поліції Івано-Франківської області.

Фото з місця, де облили Шевченка нечистоатми

Сам Шевченко стверджує, що облили його нечистотами під час зустрічі з керівником івано-франківської будівельної компанії M Group Developmen Іваном Мельником і його діловим партнером Мирославом Кальяном, відомим у злочинних колах за прізвиськом "Патлатий". Зустрітися у парку, "аби обговорити якісь важливі питання", запропонував йому власне Мельник.

"Я зустрівся з Іваном Мельником і цим його партнером-бандитом. Вони одразу ж почали погрожувати мені. Вимагати, щоб я не висувався до Верховної Ради України від міста Івано-Франківська, бо в окрузі, як вони казали, повинен перемогти юрист пана Мельника – Олександр Богачов, якого вони намагаються висунути від партії "Слуга народу", – розповів політик.

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За його словами, Мельник і Кальян спершу погрожували кампанією з оббріхування його імені в засобах масової інформації, потім почали говорити про фізичну розправу над ним і його родиною, а далі під виглядом працівника комунальних служб міста до них підійшов чоловік і облив його з відра брудом.

"Звертаюся до Володимира Зеленського: пане президенте, прошу Вас надати оцінку цим бандитам, які, прикриваючись Вашим ім’ям, прагнуть завдяки рейтингу партії "Слуга народу" проникнути до Верховної Ради. Очевидно, що прагнуть вони туди зовсім не для служіння народу, а для того, щоб грабувати народ", – додав Шевченко.

Друзі! Хочу повідомити вас про події, які сталися сьогодні…. Сьогодні вдень мені зателефонував власник іванофранківської будівельної компанії «Мельник Груп Дівелопмент» Іван Мельник. Він запропонував зустрітися, щоб обговорити якісь важливі питання. Чомусь він наполягав на зустрічі в парку Військових Ветеранів, і в присутності якогось свого ділового партнера. Цим діловим партнером, як виявилося, був бандит Мирослав Кальян, відомий в злочинних колах за прізвиськом «Патлатий». Він неодноразово уникав кримінальної відповідальності за скоєні злочини – стрільба, замахи на людей і інше. Чому цей бандит на свободі і не поніс відповідальності за скоєне – це питання до правоохоронців. Але сьогодні про інше. Я зустрівся з Іваном Мельником і цим його партнером-бандитом. Вони зразу ж почали погрожувати мені. Вимагати, щоб я не висувався до Верховної Ради України від міста Івано-Франківська, бо в окрузі, як вони казали, повинен перемогти юрист пана Мельника Олександр Богачов, якого вони намагаються висунути від партії «Слуга народу». Мельник і бандит Патлатий погрожували почати проти мене компанію з оббріхування в засобах масової інформації, в тому числі тих, які належать пану Мельнику. Не подіяло.. Тоді вони з вереском опустилися до погроз фізичною розправою мені та моїй родині…. І на ці неадекватні викрики я лише у відповідь посміявся. А потім під виглядом працівника комунальних служб міста до нас підійшов чоловік і облив мене з відра брудом. Вони і далі кричали і погрожували… Звичайно що залякати мене ніколи нікому не вдасться. …Я вимагаю в правоохоронних органів надати оцінку діям і погрозам злочинного угрупування щодо народного депутата. Також звертаюся до Володимира Зеленського – пане президенте, прошу вас надати оцінку цим бандитам, які, прикриваючись вашим ім’ям, прагнуть завдяки рейтингу партії «Слуга народу» проникнути в Верховну Раду. Очевидно, що прагнуть вони туди зовсім не для служіння народу, а для того, щоб грабувати народ. Переконаний, що ми всі, франківчани, не дозволимо реалізувати плани цієї бандитської шайки. Все буде добре, друзі! Я переконаний в цьому. Posted by Олександр Шевченко on Thursday, 13 June 2019

Зауважимо, що це вже не перший скандал за участю Шевченка. До прикладу, у 2018 році Служба безпеки України приходила із обшуками на курорт "Буковель", а також на інші підприємства, пов'язані з ним. Причина – справа про розкрадання коштів Дорожнього фонду.

Крім того, у 2014 році у кулуарах українського парламенту він із кулаками накинувся на лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка. Інцидент трапився під час чергової роздачі коментарів журналістам з боку Ляшка, Шевченко у цей час проходив повз. "Радикал", зі свого боку, його побачив і порадив мажоритарнику вирушати до зони АТО. Шевченко ж, використовуючи ненормативну лексику, порекомендував Ляшкові припинити піаритися на війні.

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