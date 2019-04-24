Шевченко витратив у 25 разів більше, аніж задекларував: справжні цифри передвиборчої кампанії

Олександр Шевченко, який був кандидатом на посаду президента України, задекларував 3,2 мільйона гривень витрат на передвиборчу рекламу. Проте в інформації про видатки мав би вказати щонайменше 85 мільйонів гривень.

Протягом минулого року центральні телеканали показали понад 4200 роликів на підтримку Олександра Шевченка. Про це повідомляє громадський рух "Чесно".

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Згідно з розцінками телеканалів, вартість такого обсягу реклами у 2018 році мала б сягати щонайменше 85 мільйонів гривень. Партія "УКРОП", від якої висувався Шевченко на виборах, торік не витрачала коштів на телерекламу, тож, хто за неї сплачував, не відомо.

Окрім телевізійної реклами, екс-кандидат у президенти використовував зовнішню рекламу, піар в соціальних мережах, Google Ads, а також систематично брав участь в ефірах регіональних телеканалів,

– повідомили активісти громадського руху "Чесно".

З цього можна зробити висновок, що вартість його кампанії у 2018 році коштувала більше, аніж було зазначено.



Передвиборча реклама Олександра Шевченка в інтернеті

Не відомо, хто сплачував за всю цю рекламу, скільки вона коштувала та яке походження мали ці кошти. Якщо партія "УКРОП" та сам Олександр Шевченко зі своїх офіційних заощаджень не покривали видатків на рекламну кампанію, то вона оплачувалася з інших джерел. Тоді це може свідчити про приховані витрати Олександра Шевченка або партії "УКРОП".



Один з різновидів зовнішньої реклами Олександра Шевченка

Рух "Чесно" звертався до Олександра Шевченка з проханням пояснити походження коштів на ці витрати, проте відповіді вони не отримали. Його прес-служба проігнорувала запит.

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За офіційними даними, виборчий фонд кандидата в президенти Олександра Шевченка становив 68,2 мільйона гривень. Відтак він увійшов до ТОП-10 за обсягами витрат на передвиборчу кампанію. Проте під час першого туру виборів Олександр Шевченко посів 11 місце з-поміж 39 кандидатів.