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Бывшего президента Армении суд арестовал на 2 месяца

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Роберт Кочарян
Роберт Кочарян / verelq.am

Адвокат президента Арам Орбелян заявил о том, что суд Еревана принял решение об аресте на 2 месяца экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Суд проходил по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008.

Суд принял решение об аресте. Больше этого сказать не могу. Все остальное представим на завтрашней пресс-конференции,
– отметил Арам Орбелян.

Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в рамках дела о разгоне акций протеста 1-2 марта 2008 года. Акции протеста против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения. В результате погибли 10 человек, более 200 были ранены.

Теги: арест Новости Армении
Источник: 24 Канал
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