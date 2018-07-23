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Военные Армении получили от России мощное вооружение

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Военные Армении получили от России мощное вооружение
Военные Армении получили от России мощное вооружение / Фото из открытых источников

Российская Федерация поставила Армении оружие общим объемом в 200 миллионов долларов.

Об этом сообщил журналистам глава оборонного министерства республики Давид Тоноян, передает Armenpress.

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"Вооружение предоставлено по кредитному соглашению на 200 миллионов долларов. Оно современное, модернизированное, которого нет даже на вооружении России", – сказал министр.

К слову, в июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении Россией армянской стороне государственного кредита в 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции.

Напомним, 11 июля в столице Бельгии состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

 

Теги: Новости России Оружие Новости Армении
Источник: 24 Канал
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