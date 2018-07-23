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Військові Вірменії отримали від Росії потужне озброєння

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Військові Вірменії отримали від Росії потужне озброєння
Військові Вірменії отримали від Росії потужне озброєння / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація поставила Вірменії зброю загальним обсягом у 200 мільйонів доларів.

Про це повідомив журналістам глава оборонного міністерства республіки Давид Тоноян, передає Armenpress.

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"Озброєння надане за кредитною угодою на 200 мільйонів  доларів. Воно є сучасне, модернізоване, якого немає навіть в озброєнні Росії", – сказав міністр. 

До слова, у червні 2015 року було підписано угоду про надання Росією вірменській стороні державного кредиту в 200 мільйонів доларів на придбання військової продукції. 

Нагадаємо, 11 липня у столиці Бельгії відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Азербайджану та Вірменії по урегулюванню нагірно-карабаського конфлікту. 

Теги: Новини Вірменії Зброя Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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