Карабаський конфлікт: глави МЗС Вірменії та Азербайджану планують зустріч

11 липня у столиці Бельгії відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Азербайджану та Вірменії по урегулюванню нагірно-карабаського конфлікту.

Про це з посиланням на азербайджанське МЗС інформує REPORT.AZ.

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Міністр закордонних справ Азербайджанської Республіки Ельмар Мамед'яров і міністр закордонних справ Республіки Вірменія Зограб Мнацаканян за посередництва співголів Мінської групи ОБСЄ зустрінуться 11 липня в Брюсселі. На зустрічі буде обговорено переговорний процес щодо врегулювання вірмено-азербайджанського конфлікту,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що азербайджанська сторона має великі сподівання на прогрес у майбутніх переговорах.

Додамо, що зустріч запланована в рамках саміту НАТО.

Що таке нагірно-карабаський конфлікт? Це етнічний конфлікт між вірменами та азербайджанцями, котрий переріс у війну, що тривала з 1988 року по 1994.

Нагірний Карабах був автономною областю у складі Азербайджану, більшість населення регіону становили етнічні вірмени.

У 1991 році за підтримки Вірменії Нагірний Карабах оголосив про незалежність від Азербайджану. Це призвело до бойових дій, що тривали до 1994 року.

Збройний конфлікт завершився підписанням Бішкекського протоколу про перемир'я і припинення вогню, але час від часу між сторонами виникають збройні сутички.

Зокрема, останній збройний конфлікт було зафіксовано 1 квітня 2016 року. Він отримав назву "4-денна війна".

За увесь період сутичок в регіоні загинуло понад 30 тисяч осіб.