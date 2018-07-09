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Карабаський конфлікт: глави МЗС Вірменії та Азербайджану планують зустріч

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11 липня у столиці Бельгії відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Азербайджану та Вірменії стосовно Нагірного Карабаху
11 липня у столиці Бельгії відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Азербайджану та Вірменії стосовно Нагірного Карабаху / liveinternet.ru

11 липня у столиці Бельгії відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Азербайджану та Вірменії по урегулюванню нагірно-карабаського конфлікту.

Про це з посиланням на азербайджанське МЗС інформує REPORT.AZ.

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Міністр закордонних справ Азербайджанської Республіки Ельмар Мамед'яров і міністр закордонних справ Республіки Вірменія Зограб Мнацаканян за посередництва співголів Мінської групи ОБСЄ зустрінуться 11 липня в Брюсселі. На зустрічі буде обговорено переговорний процес щодо врегулювання вірмено-азербайджанського конфлікту,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що азербайджанська сторона має великі сподівання на прогрес у майбутніх переговорах.

Додамо, що зустріч запланована в рамках саміту НАТО.

Що таке нагірно-карабаський конфлікт? Це етнічний конфлікт між вірменами та азербайджанцями, котрий переріс у війну, що тривала з 1988 року по 1994.
Нагірний Карабах був автономною областю у складі Азербайджану, більшість населення регіону становили етнічні вірмени.
У 1991 році за підтримки Вірменії Нагірний Карабах оголосив про незалежність від Азербайджану. Це призвело до бойових дій, що тривали до 1994 року.
Збройний конфлікт завершився підписанням Бішкекського протоколу про перемир'я і припинення вогню, але час від часу між сторонами виникають збройні сутички.
Зокрема, останній збройний конфлікт було зафіксовано 1 квітня 2016 року. Він отримав назву "4-денна війна".
За увесь період сутичок в регіоні загинуло понад 30 тисяч осіб.

Теги: Новини політики НАТО Новини Азербайджану Новини Вірменії
Джерело: 24 Канал
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