Карабахский конфликт: главы МИД Армении и Азербайджана планируют встречу
11 июля в столице Бельгии состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
Об этом со ссылкой на азербайджанское МИД информирует REPORT.AZ.
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Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ встретятся 11 июля в Брюсселе. На встрече будет обсуждаться переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что азербайджанская сторона имеет большие надежды на прогресс в будущих переговорах.
Добавим, что встреча запланирована в рамках саммита НАТО.
Что такое нагорно-карабахский конфликт? Это этнический конфликт между армянами и азербайджанцами, который перерос в войну, которая длилась с 1988 по 1994.
Нагорный Карабах был автономной областью в составе Азербайджана, большинство населения региона составляли этнические армяне.
В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, которые продолжались до 1994 года.
Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения.
В частности, последний вооруженный конфликт был зафиксирован 1 апреля 2016. Он получил название "4-дневная война".
За весь период схваток в регионе погибло более 30 тысяч человек.