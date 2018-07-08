В Армении брату экс-президента и членам его семьи предъявлено обвинение

В Армении продолжается расследование против членов семьи экс-президента Сержа Саргсяна. Полиция подозревает двоих его братьев, двоих племянников и племянницу.

Об этом сообщает DW.

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Отмечается, что специальной следственной службой Армении в субботу, 7 июля, было предъявлено обвинение брату экс-президента Сержа Саргсяна Левону Саргсяну, а также дочери Левона – Ани и сыну – Нареку. Их подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности и многочисленной подделке документов.

Следствие выдвинуло версию, что Левон, Ани и Нарек Саргян в сумме не задекларировали около 6,8 миллиона долларов. Суд заочно арестовал Левона Саргсяна, он и его дочь объявлены в розыск. Кроме того, относительно Ани Саргсян и Нарека Саргсян в этом деле избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Отмечается, что в квартире Нарека Саргсяна ранее нашли документы на банковский вклад на сумму 6,8 миллиона долларов на имена Левона и Ани Саргсян. Эту сумму Левон по закону должен был указать в декларации.

Служба нацбезопасности Армении (СНБ) во время обысков в доме Нарека Саргсяна в Ереване нашла крупную партию наркотиков и оружия.

Были обнаружены кокаин, метамфетамин, четыре пистолета, один из которых с глушителем, патроны,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что были задержаны близкий друг Саргсяна Серопа Саакяна, а также Владимира Шахинянца. На допросе выяснилось, что Саргсян отдал ключи от квартиры Саакяну, чтобы тот перевез оружие и наркотики в двух чемоданах в другое здание, а сам вылетел в Москву со своим охранником Артемом Петросяном. Из Москвы Саргсян собирался отправиться в Европу. Саргсян и Петросян заочно арестованы и объявлены в розыск.

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Сообщается, что по версии СНБ, Саргсян также злоупотребил доверием наследника художника Мартироса Сарьяна, взяв у него 14 рисунков стоимостью 280 тысяч долларов и пообещав заплатить за них 28 тысяч долларов. В результате Саргсян не заплатил денег и не вернул картины.

Во время обыска по месту регистрации Саргсяна нашли картины, 115 тысяч долларов, 27 тысяч евро, дорогие часы и многочисленные золотые монеты и украшения.

Кто такой Левон Саргасян?

Ранее он работал послом в Сирии, Тунисе, Иордании, в 2010 году стал послом по особым поручениям. Ранее на Левона Саргсяна были заведены дела о преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов из-за того, что основанная им компания не выплатила в бюджет около 618 000 долларов. Следственное управление Комитета госдоходов Армении возбудило уголовное дело о сокрытии средств, подлежащих декларированию и о незаконном обогащении.