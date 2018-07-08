У Вірменії брату екс-президента та членам його сім'ї висунули звинувачення

У Вірменії продовжується розслідування проти членів сім'ї екс-президента Сержа Саргсяна. Поліція підозрює двох його братів, двох племінників та племінницю.

Про це повідомляє DW.

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Зазначається, що спеціальною слідчою службою Вірменії у суботу, 7 липня, було пред'явлено звинувачення брату екс-президента Сержа Саргсяна Леовону Саргсяну, а також дочці Левона - Ані і синові - Наріку. Їх підозрюють в незаконній участі у підприємницькій діяльності та численнії підробці документів.

Слідство висунуло версію, що Левон, Ані і Нарек Саргян в сумі не задекларували близько 6,8 мільйона доларів. Суд заочно заарештував Левона Саргсяна,він та його дочка оголошені в розшук. Крім того, щодо Ані Саргсян і Нарека Саргсян у цій справі обрано міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.

Зазначається, що у квартирі Нарека Саргсяна раніше знайшли документи на банківський вклад на суму 6,8 мільйона доларів на імена Левона і Ані Саргсян. Цю суму Левон за законом повинен був вказати в декларації.

Служба нацбезпеки Вірменії (СНБ) під час обшуків в будинку Нарека Саргсяна в Єревані знайшла велику партію наркотиків і зброї.

Були виявлені кокаїн, метамфетамін, чотири пістолети, один з яких з глушником, патрони,

– йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що було затримано близького друга Саргсяна Серопа Саакяна, а також Володимира Шахінянца. На допиті з'ясувалося, що Саргсян віддав ключі від квартири Саакяну, щоб той перевіз зброю і наркотики в двох валізах в іншу будівлю, а сам вилетів до Москви зі своїм охоронцем Артемом Петросяном. З Москви Саргсян збирався податися до Європи. Саргсян і Петросян заочно арештовані і оголошені в розшук.

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Повідомляється, що за версією СНБ, Саргсян також зловжив довірою спадкоємця художника Мартироса Сарьяна, взявши у нього 14 малюнків вартістю 280 тисяч доларів і пообіцявши заплатити за них 28 тисяч доларів. В результаті Саргсян не заплатив грошей і не повернув картини.

Під час обшуку за місцем реєстрації Саргсяна знайшли картини, 115 тисяч доларів, 27 тисяч євро, дорогий годинник і численні золоті монети і прикраси.

Хто такий Левон Саргасян?Раніше він працював послом в Сирії, Тунісі, Йорданії, в 2010 році став послом з особливих доручень. Раніше на Левона Саргсяна були заведені справи про навмисне банкрутство та ухилення від сплати податків через те, що заснована ним компанія не виплатила до бюджету близько 618 тисяч доларів. Слідче управління Комітету держприбутків Вірменії порушило кримінальну справу про приховування засобів, що підлягають декларуванню та про незаконне збагачення.