Колишнього президента Вірменії суд заарештував на 2 місяці

Адвокат президента Арам Орбелян заявив про те, що суд Єревана прийняв рішення про арешт на 2 місяці екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Читайте також: Військові Вірменії отримали від Росії потужне озброєння

Суд проходив у справі про розгін акцій протесту 1 березня 2008 року.

Суд ухвалив рішення про арешт. Більше цього сказати не можу. Все інше представимо на завтрашній прес-конференції,

– наголосив Арам Орбелян.

Екс-президентові Вірменії Роберту Кочаряну пред'явлено звинувачення в поваленні конституційного ладу в рамках справи про розгін акцій протесту 1-2 березня 2008 року. Акції протесту проти підсумків президентських виборів, на яких переміг Серж Саргсян, вилилися 1-2 березня 2008 року в безлади та зіткнення. В результаті загинули 10 осіб, понад 200 були поранені.