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Колишнього президента Вірменії суд заарештував на 2 місяці

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Роберт Кочарян
Роберт Кочарян / verelq.am

Адвокат президента Арам Орбелян заявив про те, що суд Єревана прийняв рішення про арешт на 2 місяці екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна.

Про це повідомляє "РБК-Україна". 

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Суд проходив у справі про розгін акцій протесту 1 березня 2008 року.

Суд ухвалив рішення про арешт. Більше цього сказати не можу. Все інше представимо на завтрашній прес-конференції,
– наголосив Арам Орбелян.

Екс-президентові Вірменії Роберту Кочаряну пред'явлено звинувачення в поваленні конституційного ладу в рамках справи про розгін акцій протесту 1-2 березня 2008 року. Акції протесту проти підсумків президентських виборів, на яких переміг Серж Саргсян, вилилися 1-2 березня 2008 року в безлади та зіткнення. В результаті загинули 10 осіб, понад 200 були поранені.

Теги: Новини Вірменії арешт
Джерело: 24 Канал
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