Бывшего вице-президента Эквадора госпитализировали после 17 дней голодовки

Экс-вице-президента Эквадора Хорхе Глас, который отбывает тюремное заключение по делу о коррупции, доставили в больницу.

Об этом сообщил его адвокат Эдуардо Франко Лоор на своей странице в Twitter.

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Отмечается, что состояние бывшего вице-президента очень сильно ухудшилось, в результате чего его жизни угрожает опасность. Глас был срочно доставлен в больницу в Кито.

Мы считаем, что ответственность за его состояние и жизнь несет действующее правительство,

– подчеркнул Лоор.

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа написал в соцсети, что Глас был госпитализирован после 17 дней голодания.

Comunicado de gbno.reconoce implícitamente el grave deterioro de salud de @JorgeGlas Pero dice:”será trasladado...” Y por qué no lo hacen?¿Por qué se pierden horas para su atención médica especializada? ¿Que pretenden? ¿Que muera? Con la vida no se juega! INFAMES! @CIDH https://t.co/0c9ZAgWvcW — Eduardo Franco Loor (@Efrancoloor) 7 листопада 2018 р.

В конце октября Хорхе Глас объявил голодовку в знак несогласия с переводом в другое пенитенциарное учреждение. В декабря 2017 года суд признал политика виновным в организации преступного сообщества, созданного для незаконного обогащения, и приговорил его к шести годам лишения свободы. Дело, по которой осудили Гласа, связана с коррупционными схемами, касающиеся бразильской строительной компанией Odebrecht.

По данным следствия, экс-вице-президент получал от Odebrecht взятки за помощь с заключением контрактов с правительством Эквадора.

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Уголовный процесс против Гласа стал началом конфликта между бывшим президентом Эквадора Рафаэлем Корреа и действующим лидером страны. Ленин Морено, который пришел к власти в апреле 2017 года, считался преемником Корреа. Но через несколько месяцев после вступления Морено на должность отношения между двумя политиками окончательно испортились.

После начала расследование в отношении Гласа Морено подписал указ о лишении его всех полномочий. Корреа встал на сторону Гласа и обвинил Морено в отказе от политики преемственности, с которой тот шел на президентские выборы в 2017 году.