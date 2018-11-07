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      Бывшего вице-президента Эквадора госпитализировали после 17 дней голодовки

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      Хорхе Глас
      Хорхе Глас / Фото из открытых источников

      Экс-вице-президента Эквадора Хорхе Глас, который отбывает тюремное заключение по делу о коррупции, доставили в больницу.

      Об этом сообщил его адвокат Эдуардо Франко Лоор на своей странице в Twitter.

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      Отмечается, что состояние бывшего вице-президента очень сильно ухудшилось, в результате чего его жизни угрожает опасность. Глас был срочно доставлен в больницу в Кито.

      Мы считаем, что ответственность за его состояние и жизнь несет действующее правительство,
      – подчеркнул Лоор.

      Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа написал в соцсети, что Глас был госпитализирован после 17 дней голодания.

      В конце октября Хорхе Глас объявил голодовку в знак несогласия с переводом в другое пенитенциарное учреждение. В декабря 2017 года суд признал политика виновным в организации преступного сообщества, созданного для незаконного обогащения, и приговорил его к шести годам лишения свободы. Дело, по которой осудили Гласа, связана с коррупционными схемами, касающиеся бразильской строительной компанией Odebrecht.

      По данным следствия, экс-вице-президент получал от Odebrecht взятки за помощь с заключением контрактов с правительством Эквадора.

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      Уголовный процесс против Гласа стал началом конфликта между бывшим президентом Эквадора Рафаэлем Корреа и действующим лидером страны. Ленин Морено, который пришел к власти в апреле 2017 года, считался преемником Корреа. Но через несколько месяцев после вступления Морено на должность отношения между двумя политиками окончательно испортились.

      После начала расследование в отношении Гласа Морено подписал указ о лишении его всех полномочий. Корреа встал на сторону Гласа и обвинил Морено в отказе от политики преемственности, с которой тот шел на президентские выборы в 2017 году.

      Теги: Эквадор
      Источник: 24 Канал
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