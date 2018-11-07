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      Колишнього віце-президента Еквадору госпіталізували після 17 днів голодування

      50 Читать новость на русском
      Хорхе Глас
      Хорхе Глас / Фото з відкритих джерел

      Екс-віце-президента Еквадору Хорхе Гласа, який відбуває тюремне ув'язнення у справі про корупцію, доставили в лікарню.

      Про це повідомив його адвокат Едуардо Франко Лоор на своїй сторінці у Twitter.

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      Зазначається, що стан колишнього віце-президента дуже сильно погіршився, внаслідок чого його життю загрожує небезпека. Глас був терміново доправлений до лікарні в Кіто.

      Ми вважаємо, що відповідальність за його стан і життя несе чинний уряд,
      – підкреслив Лоор.

      Колишній президент Еквадору Рафаель Корреа написав у соцмережі, що Глас був госпіталізований після 17 днів голодування.

      В кінці жовтня Хорхе Глас оголосив голодування в знак незгоди з переведенням до іншої пенітенціарної установи. У грудні 2017 року суд визнав політика винним в організації злочинного співтовариства, створеного для незаконного збагачення, і засудив його до шести років позбавлення волі. Справа, за якою засудили Гласа, пов'язана з корупційними схемами, що стосувалися бразильської будівельною компанією Odebrecht.

      За даними слідства, екс-віце-президент отримував від Odebrecht хабара за допомогу з укладанням контрактів з урядом Еквадору.

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      Кримінальний процес проти Гласа став початком конфлікту між колишнім президентом Еквадору Рафаелем Корреа і чинним лідером країни. Ленін Морено, який прийшов до влади у квітні 2017 року, вважався наступником Корреа. Але через кілька місяців після вступу Морено на посаду відносини між двома політиками остаточно зіпсувалися.

      Після початку розслідування щодо Гласа Морено підписав указ про позбавлення його всіх повноважень. Корреа встав на сторону Гласа і звинуватив Морено у відмові від політики наступності, з якої той йшов на президентські вибори у 2017 році.

      Теги: Еквадор
      Джерело: 24 Канал
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