Бывшему главе избирательной комиссии Крыма сообщено о подозрении

Прокуратура Крыма объявила о подозрении Михаилу Малышеву – так называемому главе незаконно созданной на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым "Избирательной комиссии Республики Крым".

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Читайте также: В ООН дали четкий сигнал России относительно выборов в Крыму

Его обвиняют в совершении действий, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также государственной измене.

"Собранными доказательствами установлено, что гражданин Украины, будучи с 2010 года главой избирательной комиссии Автономной Республики Крым, согласился возглавить Комиссию Автономной Республики Крым по проведению так называемого "общекрымского референдума", обеспечил его подготовку и проведение, подготовил и составил итоговый протокол, в котором говорилось о якобы поддержке решения о вхождении Крыма в состав РФ на правах отдельного субъекта", – говорится в сообщении прокуратуры.

Также его подозревают в проведении местных выборов, выборов в Государственную Думу Российской Федерации в 2016 году и выборов президента РФ 18 марта 2018 года.

За совершение этих преступлений УК Украины предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.