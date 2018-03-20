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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Колишньому голові виборчої комісії Криму повідомлено про підозру

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Колишньому голові виборчої комісії Криму повідомлено про підозру
Колишньому голові виборчої комісії Криму повідомлено про підозру / фото з відкритих джерел

Прокуратура Криму оголосило про підозру Михайлу Малишеву – так званому голові незаконно утвореної на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим "Виборчої комісії Республіки Крим".

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

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Його звинувачують у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, а також державної зради.

"Зібраними доказами встановлено, що громадянин України, будучи з 2010 року головою виборчої комісії Автономної Республіки Крим, погодився очолити Комісію Автономної Республіки Крим з проведення так званого "загальнокримського референдуму", забезпечив його підготовку та проведення, підготував та склав підсумковий протокол, в якому зазначалося про нібито підтримку рішення про входження Криму до складу РФ на правах окремого суб’єкту", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Також його підозрюють у проведенні місцевих виборів, виборів до Державної Думи Російської Федерації у 2016 році та виборів президента РФ 18 березня 2018 року.

За вчинення цих злочинів КК України передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Теги: Новини України Новини Росії Вибори в Росії 2018 Анексія Криму Новини Криму ГПУ
Джерело: 24 Канал
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