В ООН дали чіткий сигнал Росії щодо виборів у Криму

Організація об’єднаних націй у зв’язку з незаконними виборами президента Росії в окупованому Криму нагадала Москві про резолюції Генеральної Асамблеї, які підтримують територіальну цілісність України.

Про це сповістив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє "Укрінформ".

Таким чином в організації висловили свою позицію щодо дій Кремля на окупованій території.

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Дюжаррік також зазначив, що Генеральна Асамблея неодноразово висловлювалася, зокрема, в контексті резолюції 68/262 "Про територіальну цілісність України" та резолюції 71/205 "Положення про права людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі".

Він наголосив, що позиція ООН щодо Криму залишається послідовною і не змінюватиметься.

"У зв’язку з нікчемними виборами в Криму, речник Генерального секретаря ООН нагадав про резолюції Генасамблеї щодо територіальної цілісності України та визнання Росії державою-окупантом", – додали у постійному представництві України при ООН.

У зв’язку з нікчемними виборами в #Крим’у, речник Генерального секретаря #ООН нагадав про резолюції Генасамблеї щодо територіальної цілісності України та визнання Росії державою-окупантом.



Витяг із сьогоднішнього брифінгу pic.twitter.com/jhlmb9O8BC — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 19 березня 2018 р.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін. За Путіна свої голоси віддали 76,67% виборців, а це понад 56 мільйонів росіян. На другій позиції Павло Грудінін – у нього 11,79% голосів виборців. Явка на виборах президента Росії склала 67%. Відповідно до попередніх даних ЦВК Росії, найбільше голосів на півострові отримав чинний господар Кремля Володимир Путін – 91,7%, а у Севастополі цей показник становить 92%.



Україна не визнаватиме результати президентських виборів, які Росія провела в анексованому Криму. Окрім того, Україна введе санкції проти осіб, причетних до організації цих виборів. У Євросоюзі також заявили, що не визнають результатів виборів президента Росії в анексованому Криму.