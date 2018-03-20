В ООН дали четкий сигнал России о выборах в Крыму

Организация объединенных наций в связи с незаконными выборами президента России в оккупированном Крыму напомнила Москве о резолюциях Генеральной Ассамблеи, которые поддерживают территориальную целостность Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает "Укринформ".

Таким образом в организации выразили свою позицию относительно действий Кремля на оккупированной территории.

Читайте также: Украина не должна делать мягких решений, – эксперт о выборах президента России

Дюжаррик также отметил, что Генеральная Ассамблея неоднократно высказывалась, в частности, в контексте резолюции 68/262 "О территориальной целостности Украины" и резолюции 71/205 "Положение о правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе".

Он отметил, что позиция ООН по Крыму остается последовательной и меняться не будет.

"В связи с ничтожными выборами в Крыму, представитель Генерального секретаря ООН напомнил о резолюции Генассамблеи по территориальной целостности Украины и признание России государством-оккупантом", – добавили в постоянном представительстве Украины при ООН.

У зв’язку з нікчемними виборами в #Крим’у, речник Генерального секретаря #ООН нагадав про резолюції Генасамблеї щодо територіальної цілісності України та визнання Росії державою-окупантом.



Витяг із сьогоднішнього брифінгу pic.twitter.com/jhlmb9O8BC — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 19 березня 2018 р.

Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. За Путина свои голоса отдали 76,67% избирателей, а это более 56 миллионов россиян. На второй позиции Павел Грудинин – у него 11,79% голосов избирателей. Явка на выборах президента России составила 67%. Согласно предварительным данным ЦИК России, больше всего голосов на полуострове получил действующий хозяин Кремля Владимир Путин – 91,7%, а в Севастополе этот показатель составляет 92%.



Украина не признает результаты президентских выборов, которые Россия провела в аннексированном Крыму. Кроме того, Украина введет санкции против лиц, причастных к организации этих выборов. В Евросоюзе также заявили, что не признают результатов выборов президента России в аннексированном Крыму.