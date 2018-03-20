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В ООН дали четкий сигнал России о выборах в Крыму

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В ООН заверили в неизменной поддержке территориальной целостности Украины
В ООН заверили в неизменной поддержке территориальной целостности Украины / Shutterstock

Организация объединенных наций в связи с незаконными выборами президента России в оккупированном Крыму напомнила Москве о резолюциях Генеральной Ассамблеи, которые поддерживают территориальную целостность Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает "Укринформ".

Таким образом в организации выразили свою позицию относительно действий Кремля на оккупированной территории.

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Дюжаррик также отметил, что Генеральная Ассамблея неоднократно высказывалась, в частности, в контексте резолюции 68/262 "О территориальной целостности Украины" и резолюции 71/205 "Положение о правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе".

Он отметил, что позиция ООН по Крыму остается последовательной и меняться не будет.

"В связи с ничтожными выборами в Крыму, представитель Генерального секретаря ООН напомнил о резолюции Генассамблеи по территориальной целостности Украины и признание России государством-оккупантом", добавили в постоянном представительстве Украины при ООН.

Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. За Путина свои голоса отдали 76,67% избирателей, а это более 56 миллионов россиян. На второй позиции Павел Грудинин – у него 11,79% голосов избирателей. Явка на выборах президента России составила 67%. Согласно предварительным данным ЦИК России, больше всего голосов на полуострове получил действующий хозяин Кремля Владимир Путин – 91,7%, а в Севастополе этот показатель составляет 92%.

Украина не признает результаты президентских выборов, которые Россия провела в аннексированном Крыму. Кроме того, Украина введет санкции против лиц, причастных к организации этих выборов. В Евросоюзе также заявили, что не признают результатов выборов президента России в аннексированном Крыму.

Теги: Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Украины ООН
Источник: 24 Канал
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