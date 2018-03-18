Как голосовал Крым на выборах президента РФ: данные ЦИК

Согласно предварительным данным ЦИК России относительно выборов президента, больше всего голосов на полуострове получил действующий хозяин Кремля Владимир Путин – 91,7%, а в Севастополе этот показатель составляет 92%.

Об этом сообщает информационное агентство "РИА Новости".

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Заметим, что действующий президент, согласно предпочтениям жителей полуострова, продемонстрировал значительный отрыв от своих оппонентов.

Так, за Сергея Бабурина отдали свои голоса 0,2% жителей региона, Павла Грудинина – 2,27%, Владимира Жириновского – 1,87%, Ксению Собчак – 1,88%, Максима Сурайкина – 0,21%, Бориса Титова – 0,42 %, Григория Явлинского – 0,56%.

По состоянию на 17:00 по Киеву (за два часа до закрытия участков) явка здесь составила 63,9%.

К слову, в Крыму было открыто 1206 участков, среди которых 42 – временные.