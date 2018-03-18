Выборы президента России: появились первые официальные результаты

Центральный избирательный комитет России уже обработал 25,03% бюллетеней. Лидирует же пока на выборах президента России самовыдвиженец Владимир Путин – 72,53% голосов.

Об этом сообщает информационное агентство "РИА Новости".

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Согласно обнародованным данным, далее идут кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,9%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 6,7% и оппозиционерка Ксения Собчак – 2%.

Кроме того, Григорий Явлинский ("Яблоко") набрал 0,77% голосов, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") – 0,61%, Борис Титов ("Партия роста") – 0,6%, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") – 0,62%.

Заметим, что Грудинин демонстрирует меньший результат, чем на предыдущих выборах лидер КПРФ Геннадий Зюганов (17,7%). Жириновский в свою очередь на прошлых выборах получил четвертое место с 6,2%.

Напомним, по состоянию на 18:00 по Киеву, согласно данным ЦИК, участие в выборах президента приняли 60% россиян.