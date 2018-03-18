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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вибори президента Росії: з'явилися перші офіційні результати

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У Росії пройшли вибори президента
У Росії пройшли вибори президента / Соцмережі

Центральний виборчий комітет Росії вже опрацював 25,03% бюлетенів. Лідирує ж поки на виборах президента Росії самовисуванець Володимир Путін – 72,53% голосів.

Про це повідомляє інформаційна агенція "РИА Новости".

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Відповідно до оприлюднених даних, далі йдуть кандидат від КПРФ Павло Грудінін – 11,9%, лідер ЛДПР Володимир Жиріновський – 6,7% і опозиціонерка Ксенія Собчак – 2%.

Крім того, Григорій Явлінський ("Яблуко") набрав 0,77% голосів, Максим Сурайкін ("Комуністи Росії") – 0,61%, Борис Тітов ("Партія росту") – 0,6%, Сергій Бабурін ("Російський загальнонародний союз") – 0,62%.

Зауважимо, що Грудінін демонструє менший результат, аніж на попередніх виборах лідер КПРФ Геннадій Зюганов (17,7%). Жиріновський своєю чергою на минулих виборах отримав четверте місце з 6,2%.

Нагадаємо, станом на 18:00 за Києвом, відповідно до даних ЦВК, участь у виборах президента взяли 60% росіян.

Теги: Володимир Путін Новини Росії День виборів Вибори в Росії 2018 Новини політики Ксенія Собчак Володимир Жиріновський
Джерело: 24 Канал
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