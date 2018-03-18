Як голосував Крим на виборах президента РФ: дані ЦВК

Відповідно до попередніх даних ЦВК Росії щодо виборів президента, найбільше голосів на півострові отримав чинний господар Кремля Володимир Путін – 91,7%, а у Севастополі цей показник становить 92%.

Про це повідомляє інформаційна агенція "РИА Новости".

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Зауважимо, що чинний президент, згідно з вподобаннями жителів півострова, продемонстрував значний відрив від своїх опонентів.

Так, за Сергія Бабуріна віддали свої голоси 0,2% жителів регіону, Павла Грудініна – 2,27%, Володимира Жиріновського – 1,87%, Ксенію Собчак – 1,88%, Максима Сурайкіна – 0,21%, Бориса Тітова – 0,42 %, Григорія Явлінського – 0,56%.

Станом на 17.00 за Києвом (за дві години до закриття дільниць) явка тут склала 63,9%.

До слова, у Криму було відкрито 1206 дільниць, серед яких 42 – тимчасові.