Украина не должна делать мягких решений, – эксперт о выборах президента России

Относительно признания Украиной выборов президента РФ есть дилемма. Но это не впервые. Такая же ситуация была с выборами Госдумы в 2017 году. Политики на словах делают резкие заявления, а реальные решения – компромиссные и мягкие.

Об этом сайту "24" рассказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Читайте также: Почти полторы сотни причастных к незаконным выборам в Крыму могут оказаться под санкциями ЕС

Даже сейчас, отмечает политолог, от украинских политиков мы не слышим слов об открытии уголовных производств против организаторов выборов в оккупированном Крыму. Мы слышим только об усилении санкций против России. Как замечает Кошель, жители Крыма грубо нарушают УПК, а украинские политики говорят о санкциях.

Снова актуальным становится вопрос, что ежегодно от 300 до 500 тысяч украинцев отдыхают в Крыму и таким образом финансово поддерживают так называемую власть оккупированного полуострова. Недостаточно работает пропагандистская машина Украины. Сигналы телевидения могут видеть лишь жители северных малозаселенных районов Крыма. Поэтому государство не должно делать компромиссных и мягких решений. Нам наконец нужно определиться с единой стратегией возвращения Крыма,

– подчеркнул Алексей Кошель.

Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. За Путина свои голоса отдали 76,67% избирателей, а это более 56 миллионов россиян. На второй позиции Павел Грудинин – у него 11,79% голосов избирателей. Явка на выборах президента России составила 67%. Согласно предварительным данным ЦИК России, больше всего голосов на полуострове получил действующий хозяин Кремля Владимир Путин – 91,7%, а в Севастополе этот показатель составляет 92%.



Украина не признает результаты президентских выборов, которые Россия провела в аннексированном Крыму. Кроме того, Украина введет санкции против лиц, причастных к организации этих выборов. В Евросоюзе также заявили, что не признают результатов выборов президента России в аннексированном Крыму.