00:25
20 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-13°C
-5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    -2°C -8°C
  • пятница
    1°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
Вєсті Кремля
22:42, 19 марта
Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев
Вєсті.UA
19:33, 19 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Украина не должна делать мягких решений, – эксперт о выборах президента России

116 Читати новину українською
Украина должна быть более жесткой?
Украина должна быть более жесткой? / 24 Канал

Относительно признания Украиной выборов президента РФ есть дилемма. Но это не впервые. Такая же ситуация была с выборами Госдумы в 2017 году. Политики на словах делают резкие заявления, а реальные решения – компромиссные и мягкие.

Об этом сайту "24" рассказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Читайте также: Почти полторы сотни причастных к незаконным выборам в Крыму могут оказаться под санкциями ЕС

Даже сейчас, отмечает политолог, от украинских политиков мы не слышим слов об открытии уголовных производств против организаторов выборов в оккупированном Крыму. Мы слышим только об усилении санкций против России. Как замечает Кошель, жители Крыма грубо нарушают УПК, а украинские политики говорят о санкциях.

Снова актуальным становится вопрос, что ежегодно от 300 до 500 тысяч украинцев отдыхают в Крыму и таким образом финансово поддерживают так называемую власть оккупированного полуострова. Недостаточно работает пропагандистская машина Украины. Сигналы телевидения могут видеть лишь жители северных малозаселенных районов Крыма. Поэтому государство не должно делать компромиссных и мягких решений. Нам наконец нужно определиться с единой стратегией возвращения Крыма,
– подчеркнул Алексей Кошель.

Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. За Путина свои голоса отдали 76,67% избирателей, а это более 56 миллионов россиян. На второй позиции Павел Грудинин – у него 11,79% голосов избирателей. Явка на выборах президента России составила 67%. Согласно предварительным данным ЦИК России, больше всего голосов на полуострове получил действующий хозяин Кремля Владимир Путин – 91,7%, а в Севастополе этот показатель составляет 92%.

Украина не признает результаты президентских выборов, которые Россия провела в аннексированном Крыму. Кроме того, Украина введет санкции против лиц, причастных к организации этих выборов. В Евросоюзе также заявили, что не признают результатов выборов президента России в аннексированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Аннексия Крыма Выборы в России 2018
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 19 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 19 марта: Путин – снова президент, резонансное самоубийство летчика ВСУ
19 марта, 22:40 Главные новости 19 марта: Путин – снова президент, резонансное самоубийство летчика ВСУ
204
Последнее интервью с Хокингом:
19 марта, 22:02 Последнее интервью с Хокингом: "Мы никогда не должны сдаваться"
Блог Медіа 1096
Чому напад на
19 марта, 21:17 Чому напад на "Нову пошту" – тривожний сигнал для кожного підприємця
356
19 марта, 21:01 "Путин идет на войну": политические беженцы из России боятся расправы в Великобритании
546
Рожеві окуляри українців: тепер ніхто не скандуватиме
19 марта, 21:00 Рожеві окуляри українців: тепер ніхто не скандуватиме "Free Savchenko"
Тетяна Мартинюк 192
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук