Україна не повинна робити м’яких рішень, – експерт про вибори президента Росії

Щодо визнання Україною виборів президента РФ є дилема. Але це не вперше. Така ж ситуація була з виборами російської держдуми в 2017 році. Політики на словах роблять різкі заяви, а реальні рішення – компромісні і м’які.

Про це сайту "24" розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

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Навіть зараз, зауважує політолог, від українських політиків ми не чуємо слів про відкриття кримінальних проваджень проти організаторів виборів в окупованому Криму. Ми чуємо лише про посилення санкцій проти Росії. Як зауважує Кошель, жителі Криму грубо порушують КПК, а українські політики говорять про санкції.

Знову актуальним стає питання, що щороку від 300 до 500 тисяч українців відпочивають у Криму і таким чином фінансово підтримують так звану владу окупованого півострова. Недостатньо працює пропагандистська машина України. Сигнали телебачення можуть бачити лише жителі північних мало заселених районів Криму. Тому держава не повинна робити компромісних і м’яких рішень. Нам нарешті потрібно визначитися із єдиною стратегією повернення Криму,

– підкреслив Олексій Кошель.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін. За Путіна свої голоси віддали 76,67% виборців, а це понад 56 мільйонів росіян. На другій позиції Павло Грудінін – у нього 11,79% голосів виборців. Явка на виборах президента Росії склала 67%. Відповідно до попередніх даних ЦВК Росії, найбільше голосів на півострові отримав чинний господар Кремля Володимир Путін – 91,7%, а у Севастополі цей показник становить 92%.



Україна не визнаватиме результати президентських виборів, які Росія провела в анексованому Криму. Окрім того, Україна введе санкції проти осіб, причетних до організації цих виборів. У Євросоюзі також заявили, що не визнають результатів виборів президента Росії в анексованому Криму.