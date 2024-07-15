Бойцы заняли позиции врага

47 отдельная механизированная бригада "Магура" показала кадры с передовой, на которых бывшие осужденные зачистили вражескую посадку с помощью экипажей БМП Bradleу.

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"На видео – зачистка вражеской посадки с помощью экипажей БМП Bradleу. Бойцы "Шквала" десантировались и отработали по российской пехоте, заняв позиции. Достойный результат настоящих львов!", – написали военные.

Что известно о батальоне "Шквал"

Батальон "Шквал" состоит из граждан, которые отбывали наказание в местах лишения свободы и сформирован из добровольцев, которые сами приняли решение защищать страну. Бывшие заключенные не пересекаются с механизированными батальонами.