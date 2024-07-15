Бійці зайняли позиції ворога

47 окрема механізована бригада "Ма́ґура" показала кадри з передової, на яких колишні засуджені зачистили ворожу посадку за допомогою екіпажів БМП Bradleу.

Дивіться також Росія переміщує свою 810 бригаду з Херсонської області під Вовчанськ, – "Атеш"

"На відео – зачистка ворожої посадки за допомогою екіпажів БМП Bradleу. Бійці "Шквалу" десантувалися та відпрацювали по російській піхоті, зайнявши позиції. Гідний результат справжніх левів!", – написали військові.

Що відомо про батальйон "Шквал"

Батальйон "Шквал" складається з громадян, які відбували покарання в місцях позбавлення волі та сформований з добровольців, які самі прийняли рішення захищати країну. Колишні увʼязненні не перетинаються з механізованими батальйонами.