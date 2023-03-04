"Меня приняли, и вас примут": бывшие зеки рекламируют "Вагнер" в российских школах

В России вербовщики ЧВК "Вагнера" начали агитацию в старших классах среди школьников. Наемники не скрывают своего будущего, заявляя, что они зеки.

Наемники собирают анкеты выпускников школ, чтобы вербовать их для участия в войне против Украины.

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Так, один из "вагнеровцев" 27 февраля прочитал лекцию об этой структуре олигарха Евгения Пригожина учащимся 10 класса московской школы №183. На появившихся в сети обнародованных кадрах сам вербовщик рассказывает, что сидел в тюрьме.

"Меня приняли, и вас примут", – говорит на видео зек.

Боевик предлагал школьникам заполнить анкету и передать ее классному руководителю.

Вагнеровцы ходят с оружием по школам: смотрите видео

Добавим, что в российском городе Санкт-Петербург с начала 2023 года запустили молодежный клуб под названием "Вагнеренок", созданный на базе ЧВК "Вагнер". По данным издания, этот клуб был основан с целью "расширения кругозора российской молодежи" по инициативе Евгения Пригожина.

Основной целью этой организации является воспитание школьников и студентов в духе патриотизма. Проще говоря, детей из школы учат быть оккупантами и ненавидеть украинцев. Кураторы клуба предлагают молодым людям поиграть вместе в симулятор военного беспилотника, а также проводят лекции на милитаристские темы, в частности, по тюнингу оружия.

В клубе "Вагнеренок" часто появляются прокремлевские депутаты и силовики. Среди гостей были депутаты Госдумы Василий Власов и Мария Бутина, провластный блоггер Виталий Вереск и блогер Юрий Подоляка. На первую встречу с Пригожиной собралось чуть больше 10 человек, а по состоянию на март клуб "Вагнеренок" насчитывал всего 60 участников. Молодежь Санкт-Петербурга не очень активно приобщается к этому клубу.