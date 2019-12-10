19:43
10 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:09, 9 декабря
      Вєсті.UA
      21:01, 9 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Бывшие пленники Кремля отправились на реабилитацию в Юрмалу: фото, видео

      22 Читати новину українською
      10 бывших пленников Кремля пройдут реабилитацию в Латвии / фото: ГНСУ

      Десять украинцев, которые ранее были заложниками Кремля, пройдут реабилитацию в Латвии. Во вторник, 10 декабря, бывшие политзаключенные со своими семьями уже отправились из Киева в Юрмалу.

      Пограничники обеспечили им максимально быстрое и комфортное оформление в пункте пропуска "Борисполь", похвастались в Госпогранслужбе.

      Интересно: Где будут работать бывшие политзаключенные Карпюк и Балух: заявление Денисовой

      Сегодня политзаключенные и их родные по приглашению правительства Латвийской Республики отправляются для прохождения реабилитации в город Юрмала. Мы благодарим латвийское правительство за это приглашение,
      – рассказал начальник отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы МинВОТ Игорь Гриб.


      Освобожденные из российского плена украинцы уже отправились на реабилитацию

      В частности, на реабилитацию полетели:

      • Павел Гриб;
      • Роман Сущенко;
      • Эдем Бекиров;
      • Николай Карпюк;
      • Александр Кольченко;
      • Николай Сизонович;
      • Станислав Клих.

      Бывшие украинские политзаключенные отправляются на реабилитацию в Латвию: смотрите видео

       

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков: вероятная причина
      сегодня
      2685
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Латвия Госпогранслужба Роман Сущенко Павел Грыб Украинцы в плену РФ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:02 Плащ-невидимка и карманный кондиционер – топ-разработки 2019
      Ірина Полицька 21
      сегодня , 18:10 За кадром нормандского саммита: о спорных вопросах и будущем Донбасса
      Інна Жолобович 215
      сегодня , 17:15 Нобелевская премия как извинение за динамит: кому и за что достаются миллионы долларов
      Олесь Друкач 514
      сегодня , 16:09 Формула Штайнмайера: от капитуляции до победы
      Ірина Поліщук 97257
      сегодня , 15:03 Нормандская встреча в Париже: реакция известных украинцев и политиков
      Ірина Кошанська 1429
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук