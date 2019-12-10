Бывшие пленники Кремля отправились на реабилитацию в Юрмалу: фото, видео

Десять украинцев, которые ранее были заложниками Кремля, пройдут реабилитацию в Латвии. Во вторник, 10 декабря, бывшие политзаключенные со своими семьями уже отправились из Киева в Юрмалу.

Пограничники обеспечили им максимально быстрое и комфортное оформление в пункте пропуска "Борисполь", похвастались в Госпогранслужбе.

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Сегодня политзаключенные и их родные по приглашению правительства Латвийской Республики отправляются для прохождения реабилитации в город Юрмала. Мы благодарим латвийское правительство за это приглашение,

– рассказал начальник отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы МинВОТ Игорь Гриб.



Освобожденные из российского плена украинцы уже отправились на реабилитацию

В частности, на реабилитацию полетели:

Павел Гриб;

Роман Сущенко;

Эдем Бекиров;

Николай Карпюк;

Александр Кольченко;

Николай Сизонович;

Станислав Клих.

Бывшие украинские политзаключенные отправляются на реабилитацию в Латвию: смотрите видео