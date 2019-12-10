Бывшие пленники Кремля отправились на реабилитацию в Юрмалу: фото, видео
Десять украинцев, которые ранее были заложниками Кремля, пройдут реабилитацию в Латвии. Во вторник, 10 декабря, бывшие политзаключенные со своими семьями уже отправились из Киева в Юрмалу.
Пограничники обеспечили им максимально быстрое и комфортное оформление в пункте пропуска "Борисполь", похвастались в Госпогранслужбе.
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Сегодня политзаключенные и их родные по приглашению правительства Латвийской Республики отправляются для прохождения реабилитации в город Юрмала. Мы благодарим латвийское правительство за это приглашение,
– рассказал начальник отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы МинВОТ Игорь Гриб.
Освобожденные из российского плена украинцы уже отправились на реабилитацию
В частности, на реабилитацию полетели:
- Павел Гриб;
- Роман Сущенко;
- Эдем Бекиров;
- Николай Карпюк;
- Александр Кольченко;
- Николай Сизонович;
- Станислав Клих.
Бывшие украинские политзаключенные отправляются на реабилитацию в Латвию: смотрите видео