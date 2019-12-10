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      Колишні бранці Кремля вирушили на реабілітацію в Юрмалу: фото, відео

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      10 колишніх бранців Кремля пройдуть реабілітацію у Латвії / фото: ДПСУ

      Десятеро українців, які раніше були заручниками Кремля, пройдуть реабілітацію у Латвії. У вівторок, 10 грудня, колишні політв'язні зі своїми родинами вже вирушили з Києва до Юрмали.

      Прикордонники забезпечили їм максимально швидке та комфортне оформлення у пункті пропуску "Бориспіль", похвалилися у Держприкордонслужбі.

      Цікаво: Де працюватимуть колишні політв'язні Карпюк і Балух: заява Денісової

      Сьогодні  політв’язні та їхні рідні на запрошення уряду Латвійської Республіки вирушають для проходження реабілітації в місто Юрмала. Ми дякуємо латвійському уряду за це запрошення,
      – розповів начальник відділу з питань осіб, позбавлених особистої свободи МінТОТ Ігор Гриб.


      Звільнені з російського полону українці вже вирушили на реабілітацію

      Зокрема, на реабілітацію полетіли:

      • Павло Гриб;
      • Роман Сущенко;
      • Едем Бекіров;
      • Микола Карпюк;
      • Олександр Кольченко;
      • Микола Сизонович;
      • Станіслав Клих.

      Колишні українські політв'язні вирушають на реабілітацію до Латвії: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Павло Гриб Роман Сущенко Держприкордонслужба Латвія
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