Колишні бранці Кремля вирушили на реабілітацію в Юрмалу: фото, відео

Десятеро українців, які раніше були заручниками Кремля, пройдуть реабілітацію у Латвії. У вівторок, 10 грудня, колишні політв'язні зі своїми родинами вже вирушили з Києва до Юрмали.

Прикордонники забезпечили їм максимально швидке та комфортне оформлення у пункті пропуску "Бориспіль", похвалилися у Держприкордонслужбі.

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Сьогодні політв’язні та їхні рідні на запрошення уряду Латвійської Республіки вирушають для проходження реабілітації в місто Юрмала. Ми дякуємо латвійському уряду за це запрошення,

– розповів начальник відділу з питань осіб, позбавлених особистої свободи МінТОТ Ігор Гриб.



Звільнені з російського полону українці вже вирушили на реабілітацію

Зокрема, на реабілітацію полетіли:

Павло Гриб;

Роман Сущенко;

Едем Бекіров;

Микола Карпюк;

Олександр Кольченко;

Микола Сизонович;

Станіслав Клих.

Колишні українські політв'язні вирушають на реабілітацію до Латвії: дивіться відео