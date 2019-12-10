Колишні бранці Кремля вирушили на реабілітацію в Юрмалу: фото, відео
Десятеро українців, які раніше були заручниками Кремля, пройдуть реабілітацію у Латвії. У вівторок, 10 грудня, колишні політв'язні зі своїми родинами вже вирушили з Києва до Юрмали.
Прикордонники забезпечили їм максимально швидке та комфортне оформлення у пункті пропуску "Бориспіль", похвалилися у Держприкордонслужбі.
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Сьогодні політв’язні та їхні рідні на запрошення уряду Латвійської Республіки вирушають для проходження реабілітації в місто Юрмала. Ми дякуємо латвійському уряду за це запрошення,
– розповів начальник відділу з питань осіб, позбавлених особистої свободи МінТОТ Ігор Гриб.
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Зокрема, на реабілітацію полетіли:
- Павло Гриб;
- Роман Сущенко;
- Едем Бекіров;
- Микола Карпюк;
- Олександр Кольченко;
- Микола Сизонович;
- Станіслав Клих.
Колишні українські політв'язні вирушають на реабілітацію до Латвії: дивіться відео