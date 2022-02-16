Бывший глава ГУР Минобороны Бурба улетел из Украины на фоне внешних угроз, – политолог

Бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба оказался в числе людей, которые покинули Украину на фоне угрозы российского вооруженного вторжения.

Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"Пока журналисты считали, сколько олигархов и "оппозиционеров" сбежало из страны на фоне внешней угрозы, за кадром остались другие знаковые персонажи, которые тихо "испарились" из страны. Не на чартерах или приватных джетах, поэтому не попали на радары СМИ, но двигались по той же траектории, подальше от возможных рисков и угроз", – отмечает он.

По информации Быкова, Василий Бурба покинул Украину еще неделю назад.

Бурба… любил рассказывать журналистам, что вопрос не в том, будет ли наступление РФ, а в том, готовы ли мы к нему. Сам Василий Васильевич "подготовился" хорошо. Походив по эфирам и раздав пачки интервью, он 10 февраля вылетел за границу. И до сих пор находится там. Это все, что нужно знать о бравом разведчике – бесстрашном правдорубе Бурбе, и его настоящих приоритетах,

– заявил политолог.

Напомним, по данным Украинской правды, только в минувшее воскресенье из Киева вылетело 20 чартерных рейсов и частных самолетов, которые вывозили из страны депутатов ОПЗЖ и олигархов.