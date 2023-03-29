Своего имени японец не называет. Война, развязанная Россией, побудила "Харусана" взять в руки оружие, чтобы защитить украинскую независимость и "искупить грехи прошлого".

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Как бывший "Якудза" уже почти год воюет за Украину

С юности почти 20 лет "Харусан" был членом Якудзы. Это преступная организация, которую нередко называют "японской мафией". Впоследствии еще 10 лет мужчина провел за решеткой.

Журналистам рассказал, что родом из японского города Осака. Интересно, что, несмотря на знание только японского языка, "Харусан" проходит подготовку в Грузинском национальном легионе. Через год в Украине он овладел мастерством снайпера и уже бывал на передовой. Летом на шее "Харусана" появилось новое тату – украинский трезубец. И оно у него не единственное. Ведь когда мужчина был якудзой, расписал тело присущими членам банды яркими татуировками.

Трезубец я набил летом прошлого года здесь, в Украине. И он символизирует мою решительность. Решительность, если нужно будет положить жизнь за Украину. В Украине – настоящая война, как Вторая мировая. Война с агрессором. Победит ли Украина в этой войне, может оказать влияние и на будущее Японии, поэтому я решил приехать,

– подчеркнул воин.

Также он отметил, что Россия напала не только на Украину, от государства-агрессора страдают и другие страны. "Она (Россия – 24 Канал) нанесла военный ущерб Молдове, Грузии, это я уже сейчас знаю. Поэтому Россия создает опасность не только для Украины, и я это понимаю", – добавил защитник.



Бывший "Якудза" уже почти год защищает Украину / Фото из личного архива "Харусана"

"Харусан" поделился, что приехал в Украину 1 апреля 2022 года. Рассказывает: "Конечно, я не знал языка и сам себе так думал: вот я еду, не зная языка, как оно будет, что случится, но смотря на ужасы, которые здесь происходили, и те жертвы, которые уже были на тот момент, я понял, что не стоит вообще беспокоиться о таких мелочах, как языковой барьер и так далее".

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Главная миссия – помочь одержать победу, защитить независимость Украины

Да, искупление грехов – это мое личное, это есть в моем сердце, внутри, но, конечно, это не единственное, за чем я приехал. Есть более важная цель, как вот уменьшить количество жертв для Украины, насколько я смогу, особенно среди погибающих детей. Ну и вообще моя цель – это одержать победу, защитить независимость Украины. Это главная миссия,

– подчеркнул воин.

В украинской армии японец овладел специальностью снайпера. Им и был на передовой. С ноября 2022 года проходит подготовку в составе "Грузинского национального легиона" к своей следующей поездке на фронт. Кроме того, защитник был на Запорожском направлении.

"Харусан" вспомнил момент, когда выходил на позицию уже как снайпер, ее узнали россияне, из дронов или еще чего-то начали сильно обстреливать. "Тогда мне с нашим подразделением пришлось под этим обстрелом отойти. Это был такой тяжелый опыт", – отметил воин.

Также добавил, что в основном общается жестами. Однако, если уж что-то сложное, то ребята показывают текст на экране телефона через переводчик.

Я собираюсь быть в Украине, пока мне будет разрешать мое физическое состояние. Хочу быть здесь к победе Украины. Это первое. А вот после этого даже не думаю, трудно загадывать, что там будет дальше. Если Украина проиграет, это будет проблемой для всех стран, это будет потерей мира во всем мире, то есть мира не будет в случае поражения Украины, будет еще больше войны,

– убежден японец.

Также "Харусан" обратился к украинцам: "Ни в коем случае не падайте духом. Ни в коем, что бы ни было, до самой победы, не падайте духом".

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