Возмутительно то, что после полномасштабного вторжения врага в Украину коллаборант сам предложил оккупантам свои услуги по сливу позиций ВСУ.
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Во время обысков полицейские обнаружили:
- гранату Ф-1 и запал к ней;
- сигнальную ракету;
- два мобильных телефона, один из которых мужчина выбросил через окно в начале следственных действий.
В телефоне коллаборанта были смс-сообщения, в которых за деньги он обещает захватчикам сбросить информацию о местонахождении Вооруженных Сил Украины.
Задержанный коллаборант – не только экс-милиционер
- 43-летний фигурант ранее служил в разных подразделениях полтавской милиции, в том числе и во внутренней безопасности.
- Однако впоследствии перешел на другую сторону закона. Его уже судили за кражу с проникновением, вымогательством и мошенничеством.
- Дальше злоумышленник "поднялся на другой уровень преступности" против государства – начал активно поддерживать российскую пропаганду. Муж оказался сторонником одного из бывших нардепов оппозиционной партии.
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