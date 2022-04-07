Возмутительно то, что после полномасштабного вторжения врага в Украину коллаборант сам предложил оккупантам свои услуги по сливу позиций ВСУ.

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Во время обысков полицейские обнаружили:

гранату Ф-1 и запал к ней;

сигнальную ракету;

два мобильных телефона, один из которых мужчина выбросил через окно в начале следственных действий.

В телефоне коллаборанта были смс-сообщения, в которых за деньги он обещает захватчикам сбросить информацию о местонахождении Вооруженных Сил Украины.

Внимание. По всем собранным материалам внутренней безопасности уже начали уголовное производство. Мужчину задержали. Ему может грозить лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненно.

Задержанный коллаборант – не только экс-милиционер

43-летний фигурант ранее служил в разных подразделениях полтавской милиции, в том числе и во внутренней безопасности.

Однако впоследствии перешел на другую сторону закона. Его уже судили за кражу с проникновением, вымогательством и мошенничеством.

Дальше злоумышленник "поднялся на другой уровень преступности" против государства – начал активно поддерживать российскую пропаганду. Муж оказался сторонником одного из бывших нардепов оппозиционной партии.

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