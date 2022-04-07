Обурливо те, що після повномасштабного вторгнення ворога в Україну колаборант сам запропонував окупантам свої послуги "по зливу позицій ЗСУ".
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Під час обшуків поліцейські знайшли:
- гранату Ф-1 та запал до неї;
- сигнальну ракету;
- два мобільні телефони, один з яких чоловік викинув через вікно на початку слідчих дій.
У телефоні колаборанта були смс-повідомлення, в яких за гроші він обіцяє загарбникам скинути інформацію щодо місць розташування Збройних Сил України.
Затриманий колаборант – не лише ексміліціонер
- 43-річний фігурант в раніше служив у різних підрозділах полтавської міліції, зокрема і у внутрішній безпеці.
- Однак згодом перейшов на іншу сторону закону. Його вже судили за крадіжку з проникненням, вимагання та шахрайство.
- Далі зловмисник "піднявся на інший рівень злочинності" проти держави – почав активно підтримувати російську пропаганду. Чоловік виявисвся прибічником одного з колишніх нардепів опозиційної партії.
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