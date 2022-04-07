Обурливо те, що після повномасштабного вторгнення ворога в Україну колаборант сам запропонував окупантам свої послуги "по зливу позицій ЗСУ".

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Під час обшуків поліцейські знайшли:

гранату Ф-1 та запал до неї;

сигнальну ракету;

два мобільні телефони, один з яких чоловік викинув через вікно на початку слідчих дій.

У телефоні колаборанта були смс-повідомлення, в яких за гроші він обіцяє загарбникам скинути інформацію щодо місць розташування Збройних Сил України.

Увага. За усіма зібраними матеріалами внутрішньої безпеки вже розпочали кримінальне провадження. Чоловіка затримали. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічно.

Затриманий колаборант – не лише ексміліціонер

43-річний фігурант в раніше служив у різних підрозділах полтавської міліції, зокрема і у внутрішній безпеці.

Однак згодом перейшов на іншу сторону закону. Його вже судили за крадіжку з проникненням, вимагання та шахрайство.

Далі зловмисник "піднявся на інший рівень злочинності" проти держави – почав активно підтримувати російську пропаганду. Чоловік виявисвся прибічником одного з колишніх нардепів опозиційної партії.

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