Бывший мэр Южноукраинска избил заместительницу при распределении гуманитарки

Бывшему мэру Южноукраинска Валерию Онуфриенко сообщили о подозрении из-за избиения его заместительницы в марте.

Правоохранители отметили, что сообщили о подозрении за насильственные действия в отношении коллеги бывшему мэру Южноукраинска. Имя его не называют, но известно, что речь идет о Валерии Онуфриенко.

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Подозрение мэру Южноукраинска Валерию Онуфриенко

Инцидент произошел 3 марта и пострадавшая сразу обратилась в полицию. Правоохранители зарегистрировали обращение, в котором женщина сообщила, что работает в территориальной общине и руководитель органа местного самоуправления нанес ей телесные повреждения.

Досудебное расследование установило, что 3 марта во время совещания по распределению гуманитарной помощи между главой города и его заместителем возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов. Медицинские эксперты установили, что пострадавшая получила телесные повреждения легкой степени тяжести.

20 июня следователи сообщили 60-летнему экс-чиновнику о подозрении в совершении преступления по статье "Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг". Подозреваемому грозит до 5 лет заключения за умышленное причинение легких телесных повреждений. В ближайшее время подозреваемому будет избираться мера пресечения.

Подозрение мэру Южноукраинска: смотреть видео

Увольнение мэра Южноукраинска

16 июня депутаты Южноукраинского городского совета в Николаевской области уволили городского голову Валерия Онуфриенко. 5 мая депутаты также пытались прекратить его полномочия, но им не хватило голосов.

Причиной недоверия стало то, что Онуфриенко редко проводит сессии, незаконно уволил работника горсовета, который добился в суде своего возвращения на рабочее место, а также избиение заместительницы.

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