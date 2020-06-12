Контрразведка совместно со следователями СБУ разоблачили агента, работавшего на оккупационную власть, подконтрольную спецслужбам РФ. Им оказался бывший сотрудник милиции.

Кого задержали

Бывший сотрудник Дебальцевского горотдела милиции был завербован представителем так называемой разведки "народной милиции ЛНР", подконтрольной спецслужбам РФ. Разоблачили вражеского агента в Светлодарске, сообщили в СБУ.

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В чем была его задача

По заданию кураторов, он собирал актуальную информацию о силах и средствах украинских военных формирований из района ООС, а также численности, личном составе и маршрутах передвижения этих подразделений. Для этого он налаживал знакомства с военными и осуществлял их изучение с целью вербовки.

Отчеты злоумышленник должен был отправлять кураторам по электронным каналам связи.

Что грозит задержанному

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, следователи органов безопасности сообщили ему о подозрении. Он находится под стражей.