Контррозвідка спільно зі слідчими СБУ викрили агента, який працював на окупаційну владу, підконтрольну спецслужбам РФ. Ним виявився колишній співробітник міліції.

Кого затримали

Колишній співробітник Дебальцівського міськвідділу міліції був завербований представником так званої розвідки "народної міліції ЛНР", підконтрольної спецслужбам РФ. Викрили ворожого агента у Світлодарську, повідомили в СБУ.

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В чому було його завдання

За завданням кураторів, він збирав актуальну інформацію про сили та засоби українських військових формувань із району ООС, а також чисельність, особовий склад та маршрути пересування цих підрозділів. Для цього він налагоджував знайомства з військовими та здійснював їх вивчення з метою вербування.

Звіти зловмисник мав надсилати кураторам електронними каналами зв’язку.

Що загрожує затриманому

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, слідчі органів безпеки повідомили йому про підозру. Він перебуває під вартою.