О "карьерном росте" бывшего регионала рассказывает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Так, 46-летний Валентин Демидов теперь возглавляет городской совет Белгорода. Соответствующее решение было принято 17 января.

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Регионал удачно устроился

Начнём, так сказать, с конца. После аннексии Крыма в 2014 году он пошел на сотрудничество с так называемой "администрацией". За эти более 8 лет он был советником губернатора Белгородской области. И даже заместителем городского головы.

За то, чтобы Демидов возглавил городской совет, проголосовали 33 из 36 депутатов местного собрания. Заметим, что с ним за этот пост боролись местные бизнесмены Евгений Сошенко, а также Владимир Бывшев.

На момент голосования Демидов уже занимал должность временного исполняющего обязанности мэра Белгорода. Им он стал еще в ноябре 2022 года.

Коротко о Валентине Демидове

Известно, что родился Валентин Демидов 26 ноября 1976 года в России. Свое детство он провел в Армянске в Крыму. А в конце 90-х начал карьеру в "Крымском титане". Это производитель диоксида титана.

В начале 2000-х – в 2002 году – стал депутатом Армянского городского совета. А в 2005 году стал частью Партии регионов. С тех пор его политическая карьера стремительно набрала обороты. Уже через 2 года он стал мэром Армянска, а в 2010 году его переизбрали на эту должность.

Как только Крым аннексировали, он решил сотрудничать с так называемой "администрацией". В 2015 году стал даже "министром экономического развития" Крыма. На соответствующий пост его назначил Сергей Аксенов.

Уже в 2020 году Демидов стал советником губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. А в сентябре 2022 – советником мэра города Антона Иванова. Еще через месяц – заместителем городского головы. А в ноябре, как мы упоминали выше, – исполняющим обязанности мэра.

Ну что ж, теперь Демидов будет ловить весь "хлопок" в Белгороде. Желаем ему тревожной работы и больше времени просидеть по подвалам, пытаясь спасти свою продажную шкуру.