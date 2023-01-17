Про "кар'єрний ріст" колишнього регіонала розповідає 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Так, 46-річний Валентин Демидов тепер очолює міську раду Бєлгорода. Відповідне рішення ухвалили 17 січня.

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Регіонал вдало влаштувався

Почнемо, так би мовити, з кінця. Після анексії Криму у 2014 він пішов на співпрацю з так званою "адміністрацією". За ці понад 8 років він був і радником губернатора Бєлгородської області. І навіть заступником міського голови.

За те, щоб Демидов очолив міську раду, проголосували 33 з 36 депутатів місцевих зборів. Зауважимо, що з ним за цю посаду боролися місцеві бізнесмени Євген Сошенко, а також Володимир Бившев.

На момент голосування Демидов уже обіймав посаду тимчасового виконувача обов'язків мера Бєлгорода. Ним він став ще у листопаді 2022 року.

Коротко про Валентина Демидова

Відомо, що народився Валентин Демидов 26 листопада 1976 року у Росії. Своє дитинство він провів у Вірменську, що в Криму. А наприкінці 90-х почав кар'єру у "Кримському титані". Це виробник діоксиду титану.

На початку 2000-х – у 2002 році – став депутатом Вірменської міської ради. А у 2005 році став частиною Партії регіонів. Відтоді його політична кар'єра стрімко набрала обертів. Уже через 2 роки він став мером Вірменська, а у 2010 році його переобрали на цю ж посаду.

Щойно Крим анексували, він вирішив співпрацювати з так званою "адміністрацією". У 2015 році навіть став "міністром економічного розвитку" Криму. На відповідну посаду його призначив Сєргєй Аксьонов.

Уже у 2020 році Демидов став радником губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. А у вересні 2022 – радником мера міста Антона Іванова. Ще через місяць – заступником міського голови. А в листопаді, як ми згадували вище, – виконувачем обов'язків мера.

Ну що ж, тепер Демидов буде ловити усю "бавовну" у Бєлгороді. Бажаємо йому тривожної роботи та якомога більше часу просидіти по підвалах, намагаючись врятувати свою продажну шкуру.