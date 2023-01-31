Медведев рассказал, что вагнеровцы расстреливали тех, кто не хотел воевать. Тела сбрасывали в окопы, которые выкапывали вагнеровцы-стажеры.

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Евгения Пригожина Медведев называет "дьяволом". Бывший вагнеровец заметил, что очень часто погибших оккупантов считают пропавшими без вести. Это делают, чтобы сэкономить компенсацию для их семей.

Между тем, погибших заключенных никто даже не считает. Медведев рассказал о бесконечном процессе: больше мертвых тел, больше заключенных, больше мертвых тел, больше заключенных.

Медведев "спалил", что вагнеровцы не имеют никакой тактики. Оккупанты рандомно открывали огонь и гибли "пачками".

Медведев признался, что бежать его заставили не зверства, совершаемые вагнеровцами, а перспектива, что его ликвидируют. Лезть в пакет оккупанту не хотелось. Поэтому он стал искать пути для отступления. Вот только бежал он не к себе на болота, а в цивилизованную Норвегию.

Медведев просит политическое убежище

Вагнеровец, участвовавший в геноциде, надеется спокойно жить в Норвегии. Враг просит о политическом убежище. Между тем, российские правозащитники убеждают, что в России ему грозит смерть.

Конечно же, менять что-либо на территории страны-террористки оккупант не собирается ничего менять. Он выбрал просто убежать.