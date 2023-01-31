Мєдєвєдєв розповів, що вагнерівці розстрілювали тих, хто не хотів воювати. Тіла скидали в окопи, які викопували вагнерівці-стажери.

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Євгенія Прігожина Мєдвєдєв називає "дияволом". Колишній вагнерівець зауважив, що дуже часто загиблих окупантів вважають зниклими безвісти. Це роблять, щоб зекономити компенсацію для їхніх сімей.

Тим часом загиблих ув'язнених ніхто навіть не рахує. Мєдвєдєв розповів про нескінченний процес: більше мертвих тіл, більше в'язнів, більше мертвих тіл, більше в'язнів.

Мєдвєдєв "спалив", що вагнерівці не мають жодної тактики. Окупанти рандомно відкривали вогонь й гинули "пачками".

Мєдвєдєв зізнався, що втекти його змусили не звірства, які скоюють вагнерівці, а перспектива, що його ліквідують свої ж. Лізти у пакет окупантові не хотілося. Тому він почав шукати шляхи для відступу. Ось тільки втік він не до себе на болота, а у цивілізовану Норвегію.

Мєдвєдєв просить політичний притулок

Вагнерівець, який брав участь у геноциді, сподівається спокійно жити у Норвегії. Ворог просить про політичний притулок. Тим часом російські правозахисники переконують, що у Росії йому загрожує смерть.

Звичайно ж, змінювати щось на території країни-терористки окупант не збирається нічого змінювати. Натомість він обрав просто втекти.