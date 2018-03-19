Бывший депутат погиб жуткой смертью в Запорожье, – СМИ

По предварительной информации, в Запорожье во время ограбления жестоко убили депутата прошлого созыва Генического райсовета и одновременно учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева. Мужчина три дня пролежал в больнице и, не приходя в сознание, умер.

Как пишет издание "Новый визит", накануне появилась информация, что несколько дней назад исчез экс-депутат прошлого созыва Генического райсовета и одновременно учитель физкультуры Счастливцевский школы Константин Гурулев.

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Отмечалось, что человек вместе с группой друзей собирался лететь в Турцию из Запорожского аэропорта, однако рейс отменили, поэтому он должен был возвращаться назад, но с тех пор связи с ним нет.

Впоследствии в Запорожье был обнаружен мужчина без документов с проломленной головой три дня он пролежал в больнице и умер, не приходя в сознание. По указанным приметам, погибшим мог быть Константином Гурулев. 20 марта стало известно, что это именно экс-депутат, поскольку родственники узнали его.

По предварительным данным, политика убили во время ограбления. Похороны Гурулева пройдут 20 марта.

Полиция пока эту информацию не комментирует.

Напомним, в начале марта в Одесской области в результате ДТП погиб начальник финансового управления Белгород-Днестровского городского совета Виктор Минчев.