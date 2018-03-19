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Колишній депутат загинув моторошною смертю у Запоріжжі, – ЗМІ

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Костянтин Гурульов
Костянтин Гурульов / Соцмережі

За попередньою інформацію, у Запоріжжі під час пограбування жорстоко вбили депутата минулого скликання Генічеської райради та водночас учителя фізкультури Щасливцевської школи Костянтина Гурульова. Чоловік три дні пролежав у лікарні та, не приходячи до тями, помер.

Як пише видання "Новий візит", напередодні з’явилася інформація, що кілька днів тому зник екс-депутат минулого скликання Генічеської райради та водночас учитель фізкультури Щасливцевської школи Костянтин Гурульов.

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Зазначалося, що чоловік разом з групою друзів збирався летіти до Туреччини з Запорізького аеропорту, однак рейс скасували, відтак він мав повертатися назад, але з того часу зв’язку з ним немає.

Згодом у Запоріжжі було виявлено молодого чоловік без документів з проломленою головою: три дні він пролежав у лікарні та помер, не приходячи до тями. За вказаними прикметами, загиблим міг бути Костянтином Гурульов. 20 березня стало відомо, що це саме екс-депутат, оскільки родичі віпзнали його особу.

За попередніми даними, політика вбили під час пограбування. Поховання Гурульова пройде 20 березня.

Поліція поки цю інформацію не коментує.

Нагадаємо, на початку березня на Одещині внаслідок ДТП загинув начальник фінансового управління Білгород-Дністровської міської ради Віктор Мінчев.

Теги: Новини України Жертви Кримінальні новини Новини Запоріжжя Пограбування
Джерело: 24 Канал
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