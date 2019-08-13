Бывший гендиректор СТБ может возглавить Министерство гуманитарной политики

В команде президента намерены объединить три министерства – культуры, молодежи и спорта и информационной политики – в министерство гуманитарной политики. Одним из авторов такого проекта является бывший директор телеканала СТБ Владимир Бородянский.

Именно Бородянский может возглавить ведомство. Об этом в интервью "Детектору медиа" рассказал нардеп от партии "Слуга народа" Никита Потураев.

Интересно! "Слуга народа" показала список комитетов, которые хочет оставить в Верховной Раде

Отметим, что Бородянский – не первый медийщик, которому команда нового Президента хочет дать высокую должность.

У Зеленского также рассматривают возможность вместо Виталия Кличко назначить председателем Киевской городской госадминистрации гендиректора "1+1" Александра Ткаченко.

Что известно про Бородянского

Владимиру Бородянскому – 45 лет. Он родился в Новом Роздоле на Львовщине. Окончил финансово-экономический факультет Киевского национального экономического университета.



Владимир Бородянский

Работал коммерческим директором газеты "Московский комсомолец в Украине". Был на должности руководителя отдела по управлению медиа-активами в "Альфа-банке", где отвечал за реализацию бизнес-проектов "Новый канал", "Наше радио" и "Московский комсомолец в Украине".

Также ранее руководил холдингом StarLightMedia и был гендиректором телеканала "СТБ", принадлежащего олигарху Виктору Пинчуку. А в конце июля 2019 года Владимир Зеленский назначил Бородянского своим советником.