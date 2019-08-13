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      Бывший гендиректор СТБ может возглавить Министерство гуманитарной политики

      92 Читати новину українською
      Владимир Бородянский
      Владимир Бородянский / stb.ua

      В команде президента намерены объединить три министерства – культуры, молодежи и спорта и информационной политики – в министерство гуманитарной политики. Одним из авторов такого проекта является бывший директор телеканала СТБ Владимир Бородянский.

      Именно Бородянский может возглавить ведомство. Об этом в интервью "Детектору медиа" рассказал нардеп от партии "Слуга народа" Никита Потураев.

      Интересно! "Слуга народа" показала список комитетов, которые хочет оставить в Верховной Раде

      Отметим, что Бородянский – не первый медийщик, которому команда нового Президента хочет дать высокую должность.

      У Зеленского также рассматривают возможность вместо Виталия Кличко назначить председателем Киевской городской госадминистрации гендиректора "1+1" Александра Ткаченко.

      Что известно про Бородянского

      Владимиру Бородянскому – 45 лет. Он родился в Новом Роздоле на Львовщине. Окончил финансово-экономический факультет Киевского национального экономического университета.

      Володимир Бородянський
      Владимир Бородянский

      Работал коммерческим директором газеты "Московский комсомолец в Украине". Был на должности руководителя отдела по управлению медиа-активами в "Альфа-банке", где отвечал за реализацию бизнес-проектов "Новый канал", "Наше радио" и "Московский комсомолец в Украине".

      Также ранее руководил холдингом StarLightMedia и был гендиректором телеканала "СТБ", принадлежащего олигарху Виктору Пинчуку. А в конце июля 2019 года Владимир Зеленский назначил Бородянского своим советником.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Слуга народа СМИ Министерство информационной политики Кабинет Министров Украины Министерство молодежи и спорта Министерство культуры Украины
      Источник: 24 канал
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