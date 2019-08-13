Колишній гендиректор СТБ може очолити Міністерство гуманітарної політики
В команді президента мають намір об'єднати три міністерства – культури, молоді та спорту й інформаційної політики – в міністерство гуманітарної політики. Одним з авторів такого проекту є колишній директор телеканалу СТБ Володимир Бородянський.
Саме Бородянський може очолити відомство. Про це в інтерв'ю "Детектору медіа" розповів новообраний нардеп від партії "Слуга народу" Микита Потураєв.
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Зазначимо, що Бородянський – не перший медійник, якому команда нового Президента хоче дати високу посаду.
У Зеленського також розглядають можливість замість Віталія Кличка призначити головою Київської міської держадміністрації гендиректора "1+1" Олександра Ткаченка.
Що відомо про Бородянського
Володимиру Бородянському – 45 років. Він народився у Новому Роздолі, що на Львівщині. Закінчив фінансово-економічний факультет Київського національного економічного університету.
Володимир Бородянський
Працював комерційним директором газети "Московський комсомолець в Україні". Був на посаді керівника відділу з управління медіа-активами в "Альфа-банку", де відповідав за реалізацію бізнес-проектів "Новий канал", "Наше радіо" та "Московський комсомолець в Україні".
Також раніше керував холдингом StarLightMedia та був гендиректором телеканалу СТБ, який належить олігарху Віктору Пінчуку. А наприкінці липня 2019 року Володимир Зеленський призначив Бородянського своїм радником.