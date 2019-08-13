10:37
13 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін із брутальними чоловіками. Офіційний перевізник для диктаторів
      Вєсті Кремля
      22:44, 12 серпня
      Вєсті.UA: Матіос став новим Бондом. Поганий тиждень Порошенка
      Вєсті.UA
      19:55, 12 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Колишній гендиректор СТБ може очолити Міністерство гуманітарної політики

      139 Читать новость на русском
      Володимир Бородянський
      Володимир Бородянський / stb.ua

      В команді президента мають намір об'єднати три міністерства – культури, молоді та спорту й інформаційної політики – в міністерство гуманітарної політики. Одним з авторів такого проекту є колишній директор телеканалу СТБ Володимир Бородянський.

      Саме Бородянський може очолити відомство. Про це в інтерв'ю "Детектору медіа" розповів новообраний нардеп від партії "Слуга народу" Микита Потураєв.

      Цікаво! "Слуга народу" показала список комітетів, які хоче лишити у Верховній Раді

      Зазначимо, що Бородянський – не перший медійник, якому команда нового Президента хоче дати високу посаду.

      У Зеленського також розглядають можливість замість Віталія Кличка призначити головою Київської міської держадміністрації гендиректора "1+1" Олександра Ткаченка.

      Що відомо про Бородянського

      Володимиру Бородянському – 45 років. Він народився у Новому Роздолі, що на Львівщині. Закінчив фінансово-економічний факультет Київського національного економічного університету.

      Володимир Бородянський
      Володимир Бородянський

      Працював комерційним директором газети "Московський комсомолець в Україні". Був на посаді керівника відділу з управління медіа-активами в "Альфа-банку", де відповідав за реалізацію бізнес-проектів "Новий канал", "Наше радіо" та "Московський комсомолець в Україні".

      Також раніше керував холдингом StarLightMedia та був гендиректором телеканалу СТБ, який належить олігарху Віктору Пінчуку. А наприкінці липня 2019 року Володимир Зеленський призначив Бородянського своїм радником.

      blog_ava
      Чому Україні не варто відновлювати поставки води і світла в Крим: заява Чубарова
      сьогодні
      3173
      Теги: Слуга народу Новини України Новини політики Володимир Зеленський Міністерство культури України Міністерство молоді та спорту Міністерство інформаційної політики Кабінет Міністрів України ЗМІ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Заборонений": яка різниця між романом та фільмом про Василя Стуса
      сьогодні , 10:00 "Заборонений": яка різниця між романом та фільмом про Василя Стуса
      Під обкладинкою 689
      Чому в інтересах США зберегти Україну
      сьогодні , 08:40 Чому в інтересах США зберегти Україну
      Блог Медіа 1595
      Чим корисне пиво та як правильно його споживати
      2 серпня , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його споживати
      6530
      Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства
      12 серпня , 23:01 Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства
      Андрій Андрушків 198
      Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми
      12 серпня , 22:30 Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми
      Дмитро Гнап 4063
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук