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      "Слуга народу" показала список комітетів, які хоче лишити у Верховній Раді

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      "Слуга народу" показала список комітетів, які хоче лишити в Раді
      "Слуга народу" показала список комітетів, які хоче лишити в Раді / Прес-служба "Слуги народу"

      Партія "Слуга народу" має намір скоротити 5 комітетів, об’єднавши їх з іншими. Загалом їх має залишитись 22 замість 27. До того ж багато із них можуть змінити свої назви.

      Таку ініціативу партії "Слуга Народу" озвучили на першому засіданні підготовчої групи новообраного парламенту. Повний перелік комітетів опублікував депутат від "Слуги народу" Євгенії Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

      Важливо: "Слуга народу" назвала кандидатів у голови комітетів Ради: хто що може очолити

      У Верховній Раді пропонують залишити 22 комітети:

      1.Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.
      2. Комітет з питань бюджетних відносин.
      3. Комітет з питань економічного розвитку.
      4. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.
      5. Комітет з питань освіти, науки та інновацій.
      6. Комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин.
      7. Комітет з питань цифрової трансформації.
      8. Комітет з питань правової політики.
      9. Комітет з питань аграрної та земельної політики.
      10. Комітет з питань антикорупційної політики.
      11. Комітет з питань правоохоронної діяльності.
      12. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
      13. Комітет з питань інфраструктури.
      14. Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики.
      15. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
      16. Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
      17. Комітет з питань екологічної політики та природокористування.
      18. Комітет з питань свободи слова.
      19. Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.
      20. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
      21. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом.
      22. Комітет з питань соціальної політики.

      Окрім того, у Верховній Раді 9-го скликання діятиме Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації.

      Відкриття та перше урочисте засідання новообраної Верховної Ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня.

      Які комітети можуть зникнути:

      • з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;
      • з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;
      • з питань промислової політики та підприємництва;
      • з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму та комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.

      Варто знати: Фракцію "Слуга народу" в Раді поділять: як і для чого

      Вони будуть включені в інші комітети. Окрім того, низка комітетів у новому парламенті можуть змінити назву. Зазначимо, що новообрана депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова зазначила – опозиція може очолити два комітети

      Слуга
      Яка партія та скільки мандатів у новообраній Раді отримає / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Перше засідання новообраної Верховної Ради відбудеться 29 серпня
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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