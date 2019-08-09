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      "Слуга народа" показала список комитетов, которые хочет оставить в Раде

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      "Слуга народа" показала список комитетов, которые хочет оставить в Раде
      "Слуга народа" показала список комитетов, которые хочет оставить в Раде / Пресс-служба "Слуги народа"

      Партия "Слуга народа" намерена сократить 5 комитетов, объединив их с другими. Всего их должно остаться 22 вместо 27. К тому же многие из них могут изменить свои названия.

      Такую инициативу партии "Слуга Народа" озвучили на первом заседании подготовительной группы новоизбранного парламента. Полный перечень комитетов опубликовал депутат от "Слуги народа" Евгении Кравчук на своей странице в Facebook.

      Важно: "Слуга народа" назвала кандидатов в главы комитетов Рады: кто что может возглавить

      В Верховной Раде предлагают оставить 22 комитета:

      1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
      2. Комитет по вопросам бюджетных отношений.
      3. Комитет по вопросам экономического развития.
      4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
      5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.
      6. Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений.
      7. Комитет по вопросам цифровой трансформации.
      8. Комитет по вопросам правовой политики.
      9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.
      10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики.
      11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
      12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
      13. Комитет по вопросам инфраструктуры.
      14. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики.
      15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
      16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
      17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.
      18. Комитет по вопросам свободы слова.
      19. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.
      20. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
      21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.
      22. Комитет по вопросам социальной политики.

      Кроме того, в Верховной Раде 9-го созыва будет действовать Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

      Открытие и первое торжественное заседание новоизбранной Верховной Рады ІХ созыва состоится 29 августа.

      Какие комитеты могут исчезнуть:

      • по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности;
      • по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений;
      • по вопросам промышленной политики и предпринимательства;
      • по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма и комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

      Стоит знать: Фракцию "Слуга народа" в Раде поделят: как и для чего

      Они будут включены в другие комитеты. Кроме того, ряд комитетов в новом парламенте могут сменить название. Отметим, что новоизбранный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова отметила – оппозиция может возглавить два комитета.

      Слуга
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      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Парламентские выборы 2019 Верховная Рада
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