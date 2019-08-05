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      Два комитета должны возглавить представители оппозиции, – нардеп от "Слуги народа"

      300 Читати новину українською
      Галина Третьякова
      Галина Третьякова / storage.realist.online

      Президентская партия "Слуга народа" назвала кандидатов на ключевые должности председателей комитетов Верховной Рады. Достанутся ли места представителям других партий – читайте дальше.

      Как сказала новоизбранный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова в прямом эфире 24 канала, кандидатуры всех ранее анонсированных претендентов на места министров позже будут подробнее рассматриваться. Также она добавила, что их вынесут на голосование на первом заседании Верховной Рады девятого созыва.

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      Как выбирали претендентов на должности руководителей комитетов

      Галина объяснила, что нардепы выполняли определенные домашние задания, по которым их затем оценивали коучеры и специалисты от Киевской школы экономики.

      Затем руководство партии смотрело на выполнение, а затем эти предложения были вынесены на публику и поддержанны. Только Верховная Рада имеет мандат, чтобы подтвердить, что это будет именно так,
      – сказала Третьякова.


      Новоизбранный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова

      Достанутся ли места представителям других партий

      Третьякова отметила, что "Слуга народа" хочет предложить, чтобы оппозиция возглавила два комитета.

      Мы предложили лишь 20 комитетов, а еще два комитета предлагаем возглавить оппозиции. В частности комитет свободы слова. По нашему мнению, это является очень демократичным шагом, ведь оппозиция тоже должна иметь голос. И второй комитет будет заниматься правами меньшинств,
      – подчеркнула депутат.

      К слову, оппозицией в "Слуге народа" называют всех тех, кто не войдет во фракцию.


      Топ-5 будущих нардепов от "Слуги народа" / Инфографика 24 канала

      О том, какие комитеты могут возглавить нардепы "Слуги народа" – читайте в материале 24 канала.

      Смотрите полное видео интервью с Галиной Третьяковой:

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Слуга народа Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Законодательство
      Источник: 24 канал
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