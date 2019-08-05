Два комітети мають очолити представники опозиції, – нардепка від "Слуги народу"

Президентська партія "Слуга народу" назвала кандидатів на ключові посади голів комітетів Верховної Ради. Чи дістануться місця представникам інших партій – читайте далі.

Як сказала новообрана депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова у прямому ефірі 24 каналу, кандидатури усіх раніше анонсованих претендентів за місця міністрів пізніше будуть детальніше розглядатися. Також вона додала, що їх винесуть на голосування на першому засіданні Верховної Ради дев'ятого скликання.

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Як обирали претендентів на посаду очільників комітетів

Галина пояснила, що нардепи виконували певні домашні завдання, за яким їх потім оцінювали коучери та фахівці від Київської школи економіки.

Потім керівництво партії дивилося на виконання, а згодом ці пропозиції були винесені на загал і підтриманими. Лише Верховна Рада має мандат, щоб підтвердити, що це буде саме так,

– зауважила Третьякова.



Новообрана депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова

Чи дістануться місця представникам інших партій

Третьякова зазначила, що "Слуга народу" хоче запропонувати, аби опозиція очолила два комітети.

Ми запропонували лише 20 комітетів, а ще два комітети пропонуємо очолити опозиції. Зокрема комітет свободи слова. На нашу думку, це є дуже демократичним кроком, адже опозиція теж має мати голос. І другий комітет займатиметься правами меншин,

– підкреслила депутатка.

До слова, опозицією у "Слузі народу" називають всіх тих, хто не увійде у фракцію.



Топ-5 майбутніх нардепів від "Слуги народу" / Інфографіка 24 каналу

Про те, які комітети можуть очолити нардепи "Слуги народу" – читайте у матеріалі 24 каналу.

Дивіться повне відео інтерв'ю з Галиною Третьяковою: