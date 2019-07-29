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      Зеленський призначив гендиректора телеканалу СТБ своїм позаштатним радником

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      Володимир Бородянський
      Володимир Бородянський / Фото з Фейсбук-сторінки Володимира Бородянського

      Колишній генеральний директор телеканалу СТБ Володимир Бородянський став позаштатним радником президента України Володимира Зеленського.

      Про призначення Бородянського радником Зеленського (поза штатом) йдеться в указі на сайті президента.

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      Що відомо про Володимира Бородянського?

      Володимир Бородянський народився 15 січня 1974 року (45 років). У 1997 році він закінчив фінансово-економічний факультет за спеціальністю "Фінанси і кредит" Київського національного економічного університету.

      Володимир є українським медіа-діячем – працював головою правління телеканалу СТБ і директорем медіагрупи StarLightMedia до 2018 року. 


      Володимир Бородянський

      З 1998 року працював комерційним директором газети "Московський комсомолець в Україні". А з 2000 року Володимир був на посаді керівника відділу з управління медіа-активами в "Альфа-банку", де відповідав за реалізацію бізнес-проектів "Новий канал", "Наше радіо" та "Московський комсомолець в Україні". 

      Чим Бородянський буде займатися на посаді радника?

      Він має намір створити робочу групу для розробки гуманітарної стратегії, в якій по кожному напрямку буде закріплений окремий куратор. Серед напрямів, за якими вони будуть працювати, Бородянський назвав наступні: музеї, заповідники, театри; музика, консерваторії, філармонії, кіно, релігія, бібліотеки, книги, ЗМІ (телебачення, преса, радіо), соціальні медіа та інтернет-видання; інформаційна безпека; спорт, туризм; благодійність.

      Моя посада – радник Президента з гуманітарних питань... Зараз завдання Президента наступне: спільно з депутатами, індустрією, експертами, науковим співтовариством – створити гуманітарну стратегію, сформувати конкретну програму дій, підстави для зміни законодавства і появи нового, трансформувати інфраструктуру гуманітарної сфери відповідно до затвердженої парламентом стратегією, – написав Бородянський.

      Він також підкреслив, що робочі групи будуть взаємодіяти з освітньою сферою.

      Всі призначення Володимира Зеленського – читайте за посиланням.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Призначення Зеленського Медіа
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