Бывший глава наблюдательного совета Ощадбанка выиграл суд против НБУ

Киевский окружной административный суд удовлетворил иск Шевки Аджунера. Экс-глава представительства ЕБРР в Украине судился из-за отказа назначить его членом наблюдательного совета Ощадбанка

Оказалось, что НБУ, отказвашись назначать Аджунера председателем наблюдательного совета "Ощадбанка", вышел за пределы полномочий. Как сообщают в пресс-службе суда, Нацбанк сделал это не только при отказе в назначении Аджкунера, но и во время самой проверки на соответствие требованиям для этой должности.

Как это было: Экс-глава представительства ЕБРР в Украине подал в суд на НБУ

НБУ оценивали не квалификационные требования претендента, а выполнение должностных обязанностей Председателя Наблюдательного совета "Ощадбанка".

Нацбанк может обжаловать решение Киевского суда, подав апелляцию.

Кто такой Шевки Аджунер

Шевки Аджунер – известный турецкий финансист и экономист. Работал в Центральном банке Турции, Королевском банке Канады в странах Северной Америки и Европы. В 2009-2013 годах – член Совета директоров ЕБРР в Турции. После был назначен главой ЕБРР в Украине. С 2018 года назначен председателем наблюдательного совета "Укрзализныци".

Что известно о конфликте между НБУ и наблюдательным советом "Ощадбанка"

Правительство утвердило первый наблюдательный совет "Ощадбанка" в мае. 15 августа НБУ по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры 5 из 9 претендентов в наблюдательный совет "Ощадбанка". Среди них был и Шевки Аджунер.

В августе 2019 года наблюдательный совет "Ощадбанка" продлила полномочия главы банка Андрея Пышного еще на 5 лет. Из-за этого НБУ обвинил наблюдательный совет "Ощадбанка" в нарушениях.

Летом Наблюдательный совет "Ощадбанка" решил не проводить конкурс на должность председателя правления. Такая ситуация противоречит нормам закона "О банках и банковской деятельности".

Наблюдательный совет "Ощадбанка" почти в полном составе выступила против Нацбанка, отказавшего в согласовании членов его наблюдательного совета. А вот международные партнеры Украины – ЕБРР, МВФ и Всемирный банк – поддержали кадровые решения Нацбанка. После, в сентябре 2019 гожда Шевки Аджунер подал на НБУ в суд.